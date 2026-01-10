Home Kitekintő „A tét a minden, ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk”
„A tét a minden, ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk”

A tét a minden, ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk – jelentette ki az országgyűlési választás tétjéről Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton Budapesten, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 31. kongresszusán.

Kövér László – aki egyben a Fidesz Országos Választmányának elnöke is – azt mondta:

A kongresszuson 106, az országgyűlési választásokon egyéni választókerületben induló jelöltaspiránst ajánlanak a kongresszus és a választópolgárok figyelmébe és jóindulatába, akik közül 41-en áprilisban mérettetik meg magukat első alkalommal.

Az ő feladatuk lesz, hogy a kampányban elmondják az embereknek, hogy Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, amelyen sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor – tette hozzá.

Ahhoz, hogy ez ne következzen be, a Fidesz és a KDNP kormányzásának folytatása az egyetlen esély – fogalmazott Kövér László.

MTI/Felvidék.ma

