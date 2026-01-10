Home Kitekintő „Brüsszel egyszerre dolgozik Európa és Magyarország ellen”
Kitekintő

„Brüsszel egyszerre dolgozik Európa és Magyarország ellen”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Gulyás Gergely Facebook-oldala

Brüsszel ma egyszerre dolgozik Európa és Magyarország ellen. Előbbit még nem tudjuk megváltoztatni, de a hazánkat meg tudjuk védeni, ezért ez a vár most nem csak a hazánk, ez a vár most Európa – mondta Gulyás Gergely, a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fidesz 31. kongresszusán szombaton Budapesten.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: „szeretjük a hazánkat és meg vagyunk győződve arról, hogy Európát is csak az tudja szeretni, aki a saját hazáját szereti; ez is megkülönböztet bennünket Brüsszeltől”.

Kiemelte, tavasszal újra választás lesz Magyarországon, a tétje

„háború vagy béke, gyűlölet vagy normalitás, önfeladás vagy szuverenitás, migráció vagy határkerítés, a családja után a hazáját is eláruló brüsszeli ügynökpolitikus vagy a nemzeti érdekeket a levegővétel természetességével képviselő miniszterelnök”.

Tét továbbá Ukrajna támogatása vagy családtámogatás, a 13. havi nyugdíj elvétele vagy a 14. havi nyugdíj bevezetése, Csipke Józsika vagy Csipke Rózsika, Brüsszel vagy Budapest, Európai Egyesült Államok vagy Magyarország is – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

„Európa legfontosabb három kérdésében bástyaként áll Magyarország”

„Ukrajna nem erősebbé, hanem gyengébbé tesz bennünket”

A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel...

„A tét a minden, ha nem vigyázunk, ha...

„Készen áll a brüsszeli-kijevi terv Magyarország háborúba sodrására”

„Ha Isten velünk, ki ellenünk?” – Őry Péter...

Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok mindenképpen lépni...

Giorgia Meloni elérkezettnek látja az időt, hogy Európa...

Az ENSZ főtitkára szerint az Egyesült Államokat jogi...

Szabadon engedték a Marinera tankhajó két orosz tengerészét

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma