A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul a választáson

A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.

A miniszterelnök elmondta, a szombati kongresszuson az egyéni jelölteket mutatják be, aztán február 20-ig a Fidesz-KDNP listáját és listavezetőjét.

„Én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra”

– jegyezte meg. Nevetve hozzátette azt is: „megint a legjobb korban vagyok”, megemlítve számos külföldi vezető életkorát.

Emlékeztetett arra, hogy

a Fidesz egymás után négyszer kétharmaddal nyerte a parlamenti választást, de húsz éven át megnyertek minden önkormányzati választást és az uniós csatlakozás óta diadalmaskodtak az összes európai parlamenti választáson is.

Orbán Viktor kiemelte, a „győztes csapaton ne változtass” elv helyett inkább abban hisz, hogy „az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.

MTI/Felvidék.ma