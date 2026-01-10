„Ukrajna nem erősebbé, hanem gyengébbé tesz bennünket”

Ukrajna nem erősebbé, hanem gyengébbé tesz minket, sőt, ha ez így megy tovább, tönkreteszi az európai gazdaságot – fogalmazott a Fidesz szombati budapesti kongresszusán Orbán Viktor pártelnök, magyar kormányfő.

Hangsúlyozta: Ukrajnába pénzt küldeni olyan, mintha feneketlen zsákba öntenék, majd említést tett a szomszédos országban uralkodó korrupcióról.

Én a csehekkel értek egyet: lopjanak, de ne tőlünk –

fogalmazott Orbán Viktor, arról beszélve:

az Egyesült Államok demokrata párti kormánya préselte bele az európaiakat a háborúba, amiből az amerikaiak most kiszálltak a békepárti új elnökük révén.

Ehhez képest, jegyezte meg, Európában még mindig azok a vezetők vannak hatalmon, akik belevitték országukat a háborúba, majd azt hangsúlyozta, akinek van esze, nem sorol be a háborús vágányra, nem állítja át a gazdaságát háborús üzemmódra.

MTI/Felvidék.ma