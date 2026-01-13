A Magyar magazin január 14-i műsorának tartalma

A Magyar magazin az STV2-en szerdán, január 14-én, 8.06-kor a magyar nyelvű Híradó után jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Nemcsak a magyarok olvasnak Jókait, regényeit az egész világon ismerik;

Nagyon szomorú karácsonyunk volt, Kassa cseh kézre jutott – írta naplójában 1918-ban Grosschmid Katóka;

Tudjunk segíteni embertársainkon – Pólyánban jótékonysági koncertet adott az Emmánuel katolikus zenekar;

Ünnepeltük a népzenét, a népdalt és összetartó erejét – ezt vallják a Bíborpiros szép rózsa verseny résztvevői;

A dalokban ott volt az öröm és a bánat, a remény és a hit – Fegyverneken hagyománnyá vált az újévi magyarnóta-gála.

A műsorvezető Récsei Noémi.

A magazin után következik a Porta, amelynek stábja ezúttal Bodrogszentest mutatja be.

BÁ/Felvidék.ma