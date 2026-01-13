A Magyar magazin január 14-i műsorának tartalma

2
A Magyar magazin az STV2-en szerdán, január 14-én, 8.06-kor a magyar nyelvű Híradó után jelentkezik új műsorral. A tartalomból:
- Nemcsak a magyarok olvasnak Jókait, regényeit az egész világon ismerik;
- Nagyon szomorú karácsonyunk volt, Kassa cseh kézre jutott – írta naplójában 1918-ban Grosschmid Katóka;
- Tudjunk segíteni embertársainkon – Pólyánban jótékonysági koncertet adott az Emmánuel katolikus zenekar;
- Ünnepeltük a népzenét, a népdalt és összetartó erejét – ezt vallják a Bíborpiros szép rózsa verseny résztvevői;
- A dalokban ott volt az öröm és a bánat, a remény és a hit – Fegyverneken hagyománnyá vált az újévi magyarnóta-gála.
A műsorvezető Récsei Noémi.
A magazin után következik a Porta, amelynek stábja ezúttal Bodrogszentest mutatja be.
BÁ/Felvidék.ma