A Jézus és… harmadik évada szombatonként a Dunán

A Jézus és… harmadik évadának ötödik epizódja az irgalmasság témáját járja körül: azt a belső, sokszor küzdelmes folyamatot, amelyben az ember szembenéz a múlt sebeivel, a megbocsátás határaival, és azzal a kérdéssel, hogy mit jelent irgalmasnak lenni másokkal és önmagunkkal – szemben. A műsorvezető, Mező Misi őszintén mesélt arról, mit nem tud megbocsátani édesapjának.

Az epizód Kunbaracson, a Mária Öröme tanyán kezdődik, ahol Bíró Csaba és felesége, Cecília hat gyermekükkel élnek a városi zajtól távol, a kunsági puszta csendjében. Mező Misi és Tapolyai Emőke pasztorálpszichológus két napra maguk is munkásruhát öltöttek, hogy teljesen átéljék a tanyasi létet: jószágot gondoztak és etettek, fóliában dolgoztak, fát vágtak. A közös fizikai munka teremtette meg azt a személyes kapcsolódást, amelyben fokozatosan feltárult a házaspár története.

Bíró Csaba kendőzetlen őszinteséggel beszélt régi életéről: arról az útról, amely a züllöttségtől Krisztusig, az önzéstől a családig vezetett. Megtérése és életének radikális átalakulása az irgalmasság megtapasztalásának élő példájává vált, amely mélyen elgondolkodtatta Mező Misit is, különösen apaként.

A beszélgetés során a zenész saját gyermekkori sebeiről vallott. „Az fáj, amikor egy édesapával nem alakul ki az, amiről álmodtál, az igazi apa-fia kapcsolat az ő viselkedése miatt” – fogalmazott, majd felidézte az erőszakos, alkoholos hazatéréseket: „Ha úgy tartotta kedve, amikor hazajött bepiálva és előkerült a nadrágszíj, és ami belefért, bántott az öcsémmel együtt bennünket. Ezeket nem tudom megbocsátani, bármennyire is szeretném. Tudom, hogy könnyebb lenne nekem is, de nekem ez nem megy.”

Mező Misi nem titkolta, hogy saját apává válása is küzdelmes folyamat volt, hiszen úgy érezte, nem hoz otthonról megfelelő mintát. Erre reagálva Tapolyai Emőke az irgalmasság egyik legfontosabb dimenziójára mutatott rá: „Egy apának a szeretet és a biztonság pillérének kell lennie” – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy Misi már önmagában azzal sokat tett, hogy a bántalmazó mintát megtörte a családjában. Az irgalmasság itt nem feltétlenül a megbocsátás azonnali képességét jelenti, hanem a döntést, hogy az ember nem adja tovább a kapott sebeket.

Az epizód végén egy újabb civilszereplő története bontakozik ki: egy családanya mesél egy életét gyökeresen megváltoztató ájulásról, amely megállásra, újragondolásra és mély belső átalakulásra kényszerítette.

A Jézus és… harmadik évada szombatonként 16:45-től látható a Dunán.

Az epizódok és az évadhoz kapcsolódó tartalmak elérhetők a Bizony, Isten! YouTube-csatornán.

