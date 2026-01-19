Az önkormányzati rendszer átalakítására tett javaslatot Orbán Viktor

Az önkormányzati rendszer átszabására tett javaslatot a 2026-os országgyűlési választás után a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a pártja által szervezett országos önkormányzati fórumon hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor elmondta, hogy az elmúlt 16 évben nagy munkát végeztek: ez egy másik ország, másik gazdaság, másik önkormányzati, vármegyei rendszer, mint ami 2010-ben volt.

Hozzátette, ha nagyobbat akarnak lépni, nagyságrendet akarnak váltani, akkor ahhoz ez a rendszer már nem elég.

Azt javaslom, ne „finomhangolgassunk”, hanem tegyük fel a fontos kérdéseket és az önkormányzati rendszert 2026-2027-ben – a konzultációk után – szabjuk át ott, ahol ez szükséges

– rögzítette a kormányfő.

MTI/Felvidék.ma