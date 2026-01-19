Csehország nem ad el repülőgépeket Ukrajnának

Csehország nem ad el Ukrajnának L-159-es típusú repülőgépeket, döntött a cseh kormánykoalíció – jelentette ki Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós pártvezetők tanácskozása előtt hétfőn Prágában.

Bár a szóba jövő repülőgépeknek jelenleg már alacsony az üzleti értékük, de harcképességük magas. Ráadásul új gépek beszerzése nagyon sokba kerülne Csehországnak – fejtette ki a pártelnök.

Petr Pavel államfő vasárnap közölte, hogy Ukrajna néhány régebbi L-159-es repülőgépet venne Csehországtól, ami szerinte a gyártó cég számára jó üzleti lehetőség. A jelenleg a cseh hadsereg rendelkezésére álló négy darab L-159-es repülőgép eladása Ukrajnának elfogadható kockázat az ország biztonsága szempontjából – jegyezte meg az elnök.

Tomio Okamura leszögezte, hogy nem kiselejtezett, csak régebbi gépekről van szó, amelyek a cseh hadsereg fegyverzetéhez tartoznak. A politikus azt mondta, hogy a gépek eladásával az előző kormányzati ciklusban a hadsereg vezérkara is foglalkozott, s a katonák sem voltak biztosak abban, hogy jó lenne-e azokat Ukrajnának adni.

„A gépek beszerzési ára nagyon magas, a mai maradék ár pedig ennek a töredéke. Ráadásul Csehországnak újra be kellene szereznie ilyen repülőgépeket” – mondta az SPD elnöke újságíróknak.

„Az eladással ténybeli és szakmai okokból nem értek egyet” – jelentette ki a politikus. Rámutatott: miután az új kormány célja, hogy megerősítse Csehország légvédelmét, az L-159-esek eladásával Jaromír Zuna védelmi miniszter sem ért egyet. Zunát, aki hivatásos katona volt, az SPD jelölte a minisztérium élére.

Petr Pavel cseh államfő múlt heti ukrajnai látogatásakor néhány kisebb repülőgépet, veszélyt jelző eszközöket, valamint áramfejlesztőket ajánlott fel az orosz agresszió ellen védekező ukránoknak. Petr Macinka külügyminiszter vasárnap a köztelevízióban bírálta az elnököt, hogy kijelentéseit nem egyeztette a kormánnyal, s úgy viselkedett, mint elefánt a porcelántoronyban.

A cseh államfő vasárnap este, mielőtt Vatikánba indult volna, a prágai repülőtéren újságírók előtt elutasította a külügyminiszter – aki egyben az Autósok kormánypárt elnöke – bírálatát.

„A tapasztalt emberek, különösen diplomaták jellemzője, hogy mielőtt valamit megállapítanának, ellenőrzik a tényeket. Annák inkább, ha az államfőt próbálják mentorálni” – mondta a köztársasági elnök a prágai repülőtéren újságíróknak. Az ukránok már legalább fél éve érdeklődnek az L-159-es repülőgépek iránt, s a mostani tárgyalások az előzőekhez kapcsolódtak. Míg korábban kölcsönről vagy ajándékról volt szó, most Volodimir Zelenszkij elnök „a gépek megvételéről beszélt”, ami felgyorsíthatná a tárgyalásokat.

Tomio Okamura hétfőn megismételte vasárnapi nyilatkozatát, hogy Petr Pavel szavait az ukrán sajtó is részben kiforgatta, tévesen értelmezte.

A cseh kormánykoalíciót az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), az SPD és az Autósok alkotja. Andrej Babiš kormányfő, az ANO elnöke eddig nem nyilatkozott az ügyben. Korábban ismételten azt mondta, hogy Csehország a jövőben sem fegyvereket, sem pénzt nem ad Ukrajnának.

Az előző, Petr Fiala vezette jobboldali kormány Ukrajna legnagyobb támogatói közé tartozott.

MTI/Felvidék.ma