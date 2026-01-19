Online petíció indult az élelmiszer-biztonság és a magyar gazdák védelmében

Online petíció indult az élelmiszer-biztonság, a magyar föld és a magyar gazdák védelmében – mondták hétfői sajtótájékoztatójukon Budapesten a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (Magosz) vezetői.

A NAK vezetője egységes kiállást sürgetett az agrárium előtt álló akadályok leküzdéséhez. Papp Zsolt üdvözölte, hogy decemberben, a brüsszeli gazdatüntetésen létrejött az összefogás a fejlesztési lehetőségek megszüntetése, az agrárium tönkretétele, Európa jövőjének kiárusítása ellen. Mindezért az Európai Bizottság a felelős, akárcsak a Mercosur-megállapodásért és a források elvonásáért, ezért kedden újabb európai gazdatüntetés lesz.

A most közzétett petíció támogatja az EU közös agrárpolitikájának fenntartását, a támogatások ugyanis évtizedek óta segítik a vidék, a mezőgazdaság és a feldolgozóipar működőképességét, javítva a versenyképességet és a hatékonyságot

– hangsúlyozta.

A NAK elnöke úgy véli, hogy van értelme a tiltakozásnak akkor is, ha Ursula von der Leyen aláírta a Mercusor-megállapodást, és a tervek szerint az agráriumnak járó forrásokat is jelentősen csökkentenék, veszélyeztetve Európa termelési lehetőségeit. Az Európai Bizottság nem nehezítheti tovább a gazdálkodók életét, a nekik járó forrásokat nem adhatja Ukrajnának, nem kényszeríthet rá az uniós piacra szabadkereskedelmi megállapodásokat, és nem foszthatja meg a fogyasztókat az egészséges, jó minőségű élelmiszertől – tette hozzá.

Jakab István Magosz-elnök szerint a gazdáknak most az eddigi legnagyobb kihívással kell megküzdeniük, és ha nincs határozott kiállás, visszafordíthatatlan folyamatok kezdődhetnek el Európában. A zöldeknek is lenne okuk összefogásra a gazdákkal, mert a Mercosur-megállapodásban érintett dél-amerikai államok az esőerdők kiirtásával és génmódosítással lettek versenyképesek.

Hosszú távú nehézségeket vetít előre Ukrajna EU-tagságának lehetősége is, bár az onnan érkező mezőgazdasági áru sokszor már most is uniós termékként jut a belső piacra.

Jakab István elfogadhatatlannak nevezte az „ideológiavezérelt gazdaságpolitikát”, hozzátéve, hogy a Mercusor-megállapodás életbe lépését nehéz lesz megakadályozni, ám Magyarország francia, ír, lengyel, osztrák, cseh és szlovák támogatásra is számíthat. Ha eljön a szavazás ideje az Európai Parlamentben, világosan kiderül majd, ki képviseli és ki nem képviseli a magyar gazdák érdekeit – fogalmazott.

Az agrarpeticio.hu oldalon olvasható tiltakozás szerint az uniós agrártámogatások több mint 20 százalékos csökkentése ellehetetlenítené a gazdálkodókat, az unión kívüli országokból korlátozások és ellenőrzések nélkül érkező import veszélyt jelent az élelmiszer-biztonságra.

Nem szabad tehát hagyni, hogy az agrárium kereskedelmi alkuk és hibás uniós döntések áldozata legyen – írták.

