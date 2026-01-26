Úton a kerületi döntő felé – német nyelvi sikerek a Selye János Gimnáziumban

A Selye János Gimnázium tanulói idén is szép eredményekkel képviselik iskoljukat a német nyelvi olimpián, amely több fordulón keresztül méri fel a diákok nyelvtudását és kommunikációs készségeit.

A verseny iskolai fordulóval vette kezdetét 2025 novemberében, ahol a résztvevők átfogó képet adhattak nyelvi kompetenciáikról. Az írásbeli részben hallott szöveg értése, olvasott szöveg értelmezése, valamint nyelvtani teszt várt a tanulókra. A szóbeli vizsgán egy kép alapján történetet alkottak, majd szabadon beszéltek egy adott témáról.

Az iskolai megmérettetést követően a tanulók a járási fordulón vettek részt 2026. január 15-én. Mint már oly sokszor, helyszínként idén is a Šulek Gimnázium szolgált. A Selye János Gimnázium tehetséges diákjai itt is hasonló feladattípusokban, azonban magasabb elvárások mellett bizonyították felkészültségüket, rátermettségüket. Az alázatos munka és a lelkes felkészülés meghozta gyümölcsét:

2A kategóriában: Majer Veronika /II.A/ 3.helyezést; Szighardt Anna /II.A/ 4.helyezést ért el,

2B kategóriában: Klenkó Éva Borbála /III.A/ 1.helyezést;Magyarics Amina Emma /VII.N/ 2.helyezést tudhat magáénak.

Két diák jutott tovább a kerületi fordulóba, amelyre 2026. február 12-én, Nyitrán kerül majd sor.

A Selye János Gimnázium nagy hangsúlyt fektet a minőségi német nyelvoktatásra. Fontosnak tartják, hogy a nyelvtanulás ne csupán tantermi keretek között valósuljon meg: tanulmányi utakat, nyelvi és kulturális programokat szerveznek, amelyek során a diákok anyanyelvi környezetben mélyíthetik el tudásukat, és valódi élményeken keresztül tapasztalhatják meg a nyelv használatának örömét. Idén sincs ez másképp: már most nagy lelkesedéssel készülnek a „Jugend lernt Wien kennen“ elnevezésű projektünkre 2026 augusztusában.

A német nyelv tanulása ma kiemelkedő jelentőséggel bír: Európa egyik legfontosabb gazdasági és kulturális nyelve, amely számos továbbtanulási, munkavállalási és nemzetközi lehetőséget nyit meg a fiatalok előtt.

Gimnáziumban lehetőséget kínálnak a DSD – német nyelvvizsgára (Deutsches Sprachdiplom) való felkészülésre, valamint annak letételére. Cél a nemzetközileg elismert nyelvi bizonyítvány megszerzése.

A német nyelvi olimpia eredményei ismét bizonyítják, hogy a Selye János Gimnáziumban folyó szakmai munka, a diákok szorgalma és motivációja biztos alapot teremt a jövő sikereihez.

Selye János Gimnázium/Felvidék.ma