Taroltak a Nagyszombat megyei középiskolák az INEKO rangsorában

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középiskolák ismételten igazolták magas színvonalukat: az INEKO intézet 2025-re vonatkozó legfrissebb rangsorában több intézmény is az élmezőnyben végzett országos összevetésben.

A rangsor élére újból a megyei fenntartású Nagyszombati Kereskedelmi Akadémia került, amely megvédte pozícióját, és továbbra is Szlovákia legjobb középfokú szakközépiskolája. Emellett a megye más középiskolái is jelentős sikereket értek el, illetve látványos fejlődést mutattak az elmúlt időszakban.

„Az idei rangsor eredményei annak a tudatos és hosszú távú munkának a gyümölcsei, amelyet az oktatás korszerűsítése és az iskolákba irányuló jelentős beruházások terén végzünk. Hosszú távon arra törekszünk, hogy diákjaink és pedagógusaink számára kiemelkedő feltételeket teremtsünk, ami nemcsak az előkelő helyezésekben mutatkozik meg, hanem elsősorban abban, hogy fiatal tehetségeink magas színvonalú felkészítést kapnak a munkaerőpiacra vagy a továbbtanulásra” – hangsúlyozta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A Nagyszombat megyei középiskolák kiemelkedő eredményei az INEKO rangsorában:

Kereskedelmi Akadémia, Nagyszombat : hely a szakközépiskolák között országos szinten, hely az Gazdaság, jog és szolgáltatások kategóriában

Középfokú Sportiskola, Dunaszerdahely : hely a sportközépiskolák rangsorában

Gépipari Szakközépiskola, Szakolca : hely az Ipar és termelés kategóriában

Vegyipari Szakközépiskola, Galgóc :

a legnagyobb értékelésbeli javulás a szakközépiskolák között az előző rangsorhoz képest (+2,7 pont)

Ladislav Dúbrava Gimnázium, Dunaszerdahely :

a második legnagyobb javulás a gimnáziumok között az előző értékeléshez képest (+0,9 pont)

Ján Baltazár Magin Gimnázium, Verbó:

a harmadik legnagyobb fejlődés a gimnáziumok körében az elmúlt tíz évben (+3,2 pont)

A középiskolai tanulmányok iránt érdeklődő diákok 2026. február 8. és 20. között nyújthatják be jelentkezésüket.

A Nagyszombat megyei fenntartású iskolák teljes listája egy áttekinthető tájékoztató kiadványban is elérhető.

BN/Felvidék.ma/TTSK