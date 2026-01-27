Home Itt és Most „Meg kell ismerni a történelem sötét fejezeteit”
Meg kell értenünk a történelem sötét fejezeteit, hogy soha többé ne történhessenek a holokauszthoz hasonló tragédiák – jelentette ki a keddi nemzetközi holokauszt-emléknap alkalmából Horony Ákos kisebbségi kormánybiztos.

„Ezért a hosszú beszédek helyett azt javaslom, látogassák meg a szeredi Holokauszt Múzeumot” – fogalmazott Horony a közösségi hálón.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) közgyűlése 2005. november 1-jén elfogadott határozatában a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította január 27-ét.

81 évvel ezelőtt, 1945-ben ezen a napon szabadította fel a Vörös Hadsereg a legnagyobb náci koncentrációs tábort Auschwitz-Birkenauban.

TASR/Felvidék.ma

