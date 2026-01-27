A holokauszt áldozataira emlékeznek Nagyszombat megyében – a középiskolások oktatására helyezik a hangsúlyt

Nagyszombat megyében a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából a fasizmus borzalmaira emlékeztetnek, hangsúlyozva az alapvető emberi értékek védelmének fontosságát. Különösen időszerű ez napjainkban, amikor a fiatalok körében erősödnek a szélsőséges nézetek, és egyre gyorsabban terjednek a dezinformációk. A megye ezért hosszú távon kiemelt figyelmet fordít a középiskolások modern kori történelemmel, toleranciával és kritikai gondolkodással kapcsolatos oktatására.

„A fiatalok a közösségi hálók korában közvetlenül szembesülnek olyan nézetekkel, amelyek megkérdőjelezik a szabadságot, a demokráciát és az emberi méltóságot. Éppen ezért tartjuk rendkívül fontosnak, hogy olyan oktatási programokat kínáljunk a középiskolások számára, amelyek közérthető módon mutatják be a nácizmus bűneit, és segítenek megérteni, hová vezethet a gyűlölet és a szélsőségesség. Rajtunk múlik, hogy ne ismételjük meg elődeink hibáit” – fogalmazott Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A megye kiemelt partnere ezen a területen a Szeredi Holokauszt Múzeum, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum – Zsidó Kultúra Múzeumának része. Az intézmény tíz évvel ezelőtt jött létre az egykori szeredi munkatábor és koncentrációs tábor hiteles helyszínén, amely elválaszthatatlanul összefonódik a szlovákiai zsidóság második világháborús tragédiájával.

Nagyszombat megye a 2019/2020-as tanévtől aktívan együttműködik a múzeummal. A megyei fenntartású középiskolák számára rendszeresen szervez szakmai tanulmányi kirándulásokat, oktatási programokat és beszélgetéseket, amelyek kiegészítik a történelem és állampolgári ismeretek oktatását. Ezek a tevékenységek elsősorban azokra a diákokra fókuszálnak, akik személyes élményeken és az autentikus környezet megtapasztalásán keresztül képesek igazán megérteni a totalitárius ideológiák következményeit.

A múzeum igazgatója, Martin Korčok 2021-ben vette át az Anton Srholec Szabadságdíjat, Nagyszombat megye legrangosabb elismerését.

A díjat a humanizmus, az emberi jogok védelme, a demokratikus értékek erősítése és a polgári bátorság terén végzett hosszú távú, kiemelkedő munkájáért kapta. Vezetése alatt a múzeum következetesen járul hozzá a szélsőségesség térnyerésének megelőzéséhez a minőségi oktatás és a történelmi tényeken alapuló szemléletformálás révén.

BN/Felvidék.ma/TTSK