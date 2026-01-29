Negyedszer rendezik meg Komáromban a Felvidéki Népzenész-találkozót

Február elején negyedik alkalommal ad otthont Komárom a Felvidéki Népzenész-találkozónak. A kétnapos rendezvénynek az Egressy Béni Városi Művelődési Központ és a RÉV – Magyar Kultúra Háza ad otthont. Az esemény szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia.

A mára hagyománnyá vált találkozó célja, hogy bemutassa a felvidéki és a Kárpát-medencei népzene sokszínűségét, miközben szakmai fórumot is biztosít a népzenészek számára. A szervezők olyan, a térség más részein már sikerrel működő népzenei események mintájára hozták létre a komáromi rendezvényt, amely az elmúlt években egyre szélesebb közönséget szólított meg.

„Egy koncepciót valósítunk meg immár negyedik éve, hogy megmutathassuk a népzene erejét és varázsát a szélesebb közönségnek” – fogalmazott Lakatos Róbert népzenész, a rendezvény igazgatója. Mint elmondta, az elmúlt évben mintegy háromszáz profi és amatőr népzenész követte párhuzamosan a programokat, ami a találkozó szakmai és közösségi sikerét is jelzi.

A programot a Szalonna és Bandája Népzene a Kárpát-medencéből című koncertje nyitja meg, majd a Pengő zenekar jubileumi, Pengő 30 című koncertje következik. A pénteki nap hagyományos táncházzal zárul, a bemutatók mellett pedig tudományos előadások is helyet kapnak a programban.

A második nap délutánját a szervezők kifejezetten a gyermekeknek szentelik: ismeretterjesztő kamarakoncert, hangszerbemutató és gyerektáncház várja a legfiatalabbakat. Az esti gálaesten számos fellépő mutatkozik be, amely a rendezvény egyik kiemelt programpontja.

A találkozó részeként a szervezők tisztelegnek a fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes előtt is. Az érdeklődők Váradi Levente fotóiból összeállított kiállítást tekinthetnek meg az előcsarnokban, amely egyben a Fonográf Fesztiválhoz kapcsolódó, nagy sikerű tárlat méltó lezárása.

A Felvidéki Népzenész-találkozó az elmúlt években nemcsak zenei eseménnyé, hanem a felvidéki magyar közösség fontos kulturális találkozópontjává is vált.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma