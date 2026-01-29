Kihívások, programok és új lehetőségek

Regionális agrárgazdasági fórumot tartottak a CED szervezésében január 28-án a rimaszombati Csillagházban, ahol a mezőgazdaság aktuális kihívásairól, a felvidéki gazdaságfejlesztési programokról, valamint a gazdák számára elérhető támogatásokról és együttműködési lehetőségekről esett szó.

A rendezvény célja az volt, hogy átfogó képet adjon a 2026-os év agrárgazdasági kilátásairól, valamint erősítse a határon átnyúló gazdasági kapcsolatokat.

Határon átnyúló együttműködések és exportfejlesztés

Hanyus Erik, a CED Közép-Európai Nonprofit Kft. regionális képviselője a magyarországi és felvidéki vállalkozások közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta.

Ismertette a CED szerepét a magyar cégek exporttevékenységének támogatásában, valamint a határon túli gazdaságfejlesztési programok lebonyolításában.

Rámutatott: a cél az, hogy a gömöri régiókba érkező támogatások révén a helyi vállalkozások megerősödjenek, miközben a magyarországi cégek is új piacokhoz és partnerségekhez juthatnak.

Kiemelte a CED és a Baross Gábor Alapítvány közötti szoros együttműködést, amely a pályázati programok megvalósításának egyik kulcsa.

A Baross Gábor Alapítvány tervei és a gazdaságfejlesztési program jövője

Iván Tamás, a Baross Gábor Alapítvány ügyvezetője a felvidéki gazdaságfejlesztési program történetét és eredményeit ismertette. Elmondta, a program 2016-os indulása óta több mint 4200 vállalkozás részesült támogatásban, összesen mintegy 50 millió euró értékben, ami jelentősen hozzájárult a helyi kis- és középvállalkozások megerősödéséhez.

Előadásában hangsúlyozta a KKV-szektor stratégiai jelentőségét, amely Szlovákiában a foglalkoztatottak közel 70 százalékát adja, és a GDP mintegy 40 százalékát biztosítja.

A jövőre vonatkozóan bejelentette: 2026-ban megkezdik a felvidéki gazdaságfejlesztési terv megújítását, amelyet őszre kívánnak bemutatni és társadalmi vitára bocsátani.

Emellett két új pályázati csomag előkészítését is kilátásba helyezte: egy közepes, 50–100 ezer euró közötti támogatási programot elsősorban gyártó vállalkozások számára, valamint egy kisebb, akár 25 ezer eurós támogatást eszközbeszerzésre és fejlesztésekre.

Iván Tamás a felvidéki falugazdász hálózat koordinációjának átvételéről is beszélt, kiemelve, hogy a gazdák és vállalkozók együttműködése hosszú távon a régió gazdasági megerősödését szolgálja.

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége égisze alatt még tavaly nyáron alakult meg Felvidéki Falugazdász Hálózat.

Pályázati ciklusok és támogatási lehetőségek a gazdák számára

Pecsérke Andreas vezető falugazdász a falugazdász hálózat működését és a gazdák támogatásának fő irányait ismertette.

Elmondta: a hálózat célja a kisebb gazdaságok szakmai és adminisztratív segítése, valamint a gazdák folyamatos tájékoztatása.

Tájékoztatása szerint a 2020–2026-os pályázati időszak új felhívásai 2026 tavaszán indulnak, amelyek között várhatóan szerepel a fiatal gazdák támogatása és feldolgozóüzemek fejlesztésére irányuló pályázatok is. A projekteket 2029 végéig kell megvalósítani és elszámolni.

Kiemelte továbbá a falugazdász hálózat kommunikációs megújulását, valamint a tervezett tavaszi gazdatalálkozókat, amelyek célja az aktuális pályázati és szakmai információk megosztása.

Aktuális jogi, adminisztratív és szakmai kérdések

Bodon Dávid regionális falugazdász gyakorlati kérdésekről és határidőkről adott részletes tájékoztatást. Felhívta a figyelmet az átlagos földbérleti díjak jelentésének fontosságára, valamint a közelgő határidőkre és adminisztratív kötelezettségekre.

Ismertette a földrendezési törvény és az állami földalap működésének tervezett változásait, az állatregisztrációval kapcsolatos új szabályokat, valamint a gazdák számára releváns jogi és piaci kihívásokat.

Szó esett a Mercosur-egyezmény elleni petícióról, valamint a tervezett gazdatalálkozókról és szakmai rendezvényekről is.

Bodon Dávid hangsúlyozta: a falugazdász hálózat célja, hogy a gazdák naprakész információkhoz jussanak, és időben fel tudjanak készülni a változásokra. Ehhez folyamatosan frissülő honlapot is működtetnek.

Magyarországi cégek bemutatkozása és szakmai párbeszéd

A találkozó következő részében különböző magyarországi cégek mutatkoztak be, ismertetve termékeiket. Külön élmény lehetett a résztvevőknek, hogy a Cápa műsorában megismert egyik vállalkozóval is találkozhattak. A fórumot ebédszünet, majd B2B tárgyalások, szakmai konzultációk és kötetlen beszélgetések zárták.

A résztvevő gazdák és vállalkozók így közvetlenül ismerkedhettek meg magyarországi cégek kínálatával, termékeivel és szolgáltatásaival, valamint részletes tájékoztatást kaphattak az együttműködés lehetőségeiről.

A személyes találkozók és szakmai egyeztetések hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők konkrét üzleti kapcsolatok és jövőbeni partnerségek alapjait is lefektessék.

HE/Felvidék.ma