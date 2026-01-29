Home Régió Nagyszombat megye ösztöndíjjal és kedvezményekkel támogatja a duális képzésben részesülő diákokat
Nagyszombat megye ösztöndíjjal és kedvezményekkel támogatja a duális képzésben részesülő diákokat

Nagyszombat megye hosszú távon is kiemelten támogatja a duális képzésben részt vevő középiskolásokat – derül ki sajtóközleményükből. A rendszer hatékonyan kapcsolja össze az iskolai elméleti oktatást a munkaadóknál zajló gyakorlati képzéssel, így a diákok már tanulmányaik alatt értékes szakmai tapasztalatot szerezhetnek.

A megye úgynevezett motivációs csomaggal segíti a duális képzésben tanulókat: ennek része a havi ösztöndíj, az ingyenes autóbuszos utazás, valamint a térítésmentes kollégiumi elhelyezés a megyei fenntartású diákotthonokban. A tanulók mindemellett a vállalatoknál végzett munka fejében jövedelemhez is jutnak, miközben szakmai önéletrajzukat is építik.

Jelenleg 1206 diák vesz részt a duális képzés rendszerében Nagyszombat megyében. Az érdeklődés 2017 óta folyamatosan növekszik. A tanulók közül 911-en megyei fenntartású középiskolákban, míg 295-en magániskolákban folytatják tanulmányaikat.

A képzési kínálat a munkaerőpiac igényeihez igazodik, és széles szakmai palettát fed le. Hosszú távon a mechatronikai szerelő (mechanik–mechatronik) szak a legnépszerűbb a duális képzésben részt vevő diákok körében.

A megye tájékoztatása szerint a kedvezmények részletei elérhetők a megye hivatalos honlapján, ahol a rendszerhez csatlakozott iskolák listája és a megyei középiskolákat bemutató tájékoztató kiadvány is megtalálható.

A középiskolai tanulmányok iránt érdeklődő tanulóknak 2026. február 8. és 20. között kell benyújtaniuk jelentkezésüket az általános iskolájukon keresztül.

