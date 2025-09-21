Újabb terem újult meg az Egressy Béni VMK-ban Komáromban

Az Egressy Béni Városi Művelődési Központ (VMK) újonnan kialakított felső fogadóterének ünnepélyes átadásán került sor pénteken a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének kiállításmegnyitójára és László Ferenc kultúrtörténész előadására is – mindezt a Jókai 200. rendezvénysorozat keretén belül.

Lakatos Róbert, a művelődési ház igazgatója köszöntőjében úgy fogalmazott, példás együttműködés van a város vezetése és a város által működtetett kulturális központ között. „Büszkék vagyunk erre az együttműködésre, és arra, ahogy mi így, együtt szervezzük a kultúrát” – fogalmazott, hozzátéve a terem korszerűstésével, esztétikus küllemével komplex kulturális élményt szeretnének biztosítani a VMK látogatóinak a nívós rendezvényeik, előadásaik mellett.

A város költségvetéséből megvalósuló 90 ezer eurós beruházás során az emeleti fogadótérben kicserélték a padlót, felújították a falakat, a mennyezetet és a világítást is, illetve modern, kényelmes ülőalkalmatosságokkal bővült a korszerű, letisztult tér, Domján Nikolett belsőépítész tervei alapján.

Keszegh Béla polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, ez az este ötvözi mindazt, ami Komárom sokszínű kulturális életét jellemezte a múltban és a jelenben is: a különböző művészeti ágak egymást erősítő bemutatása, a múlt tisztelete és a jelen megbecsülése mellett.

Mint mondta, a Magyar Alkotó Művészek Szlovákia Egyesületének alkotóit 3 napos komáromi szimpóziumra hívta a város, akik szeptember 12 és 14 között Jókai Mór születésének kétszázadik évfordulója alkalmából a nagy mesemondó ihlette alkotásokat készítettek. A Jókai megírta, mi megfestjük címmel rendezett kiállítás a VMK emeleti fogadótermében került kiállításra, ami egy hónapig megtekinthető.

Ezt követően az alkotásokat jótékonysági céllal, a Komáromi Művészeti Alapiskola támogatására, elárverezik. Mint mondta, a VMK épülete folyamatosan újul meg, igaz csak szakaszosan, de a cél, hogy két éven belül teljes egészében megújuljon az egykor a katonavárosban állomásozó szovjet katonáknak és tiszteknek épült, több mint 700 nézőt befogadó épület. A polgármester hangsúlyozta, ez csak annak köszönhető, hogy a város és az intézményei között példás az együttműködés, mert sokkal több az, ami összetart, mint, ami szétválaszt.

Ezt követően került sor László Ferenc, budapesti kultúrtörténész, Jókai-rajongó előadására, Jókai és a humor címmel. Majd Pomothy László nyitotta meg a MAMSZE kiállítását, amelyen Bugyács Sándor, Csémy Éva, Csémy Olivér, Csizmadia István, Dolán György, Kopócs Tibor, Kytková Stela, Mikóczy Dénes, Petrla Ferenc Senor, Pomothy László, Szabó Krisztián és Szilva József művei láthatók.

A péntek esti kulturális esemény fogadással ért véget, melyen a vendégek megkóstolhatták a Jókai Mór ihlette, az ő leírása alapján Bott Frigyes borász által készített Kastélyost, ami a Kékfrankos, a Kadarka és a Csókaszőlő fajták házasításával készült az íróffejedelem bicentenáriuma alkalmából.

SZE/Felvidék.ma