Révbe ért fesztivál

Komárom ismét a kultúra fővárosává válik novemberben: 18–22. között rendezik meg a XIV. Fonográf Fesztivált a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia szakmai támogatásával. A programsorozatban helyet kapnak koncertek, könyvbemutatók, táncszínházi előadások és családi programok.

Az idei fellépők között olyan nevek szerepelnek, mint Charlie, a balkáni rézfúvós zene világsztárja, a Boban Marković Orkestar, valamint az Ifjú Szivek Táncszínház és a Magyar Állami Népi Együttes.

A fesztivál különlegessége, hogy a hagyományőrzés és a kortárs művészet egyedi harmóniában találkozik, így minden korosztály számára kínál élményt.

A Fonográf Fesztivál mára a felvidéki magyar kultúra egyik legszínesebb ünnepévé vált, ahol a közönség egyszerre élvezheti a népzene, a világzene, az irodalom és a színház gazdag kínálatát.

Révkomáromban a XIV. Fonográf Fesztiválnak az Egressy Béni Városi Művelődési Központ és a RÉV – Magyar Kultúra Háza ad otthont. A nyugat-felvidéki régió zenei ünnepe a világzene és a népzene emblematikus seregszemléje. A szervezők ezúttal is megpróbálják tartani magukat a másfél évtizede megfogalmazott célkitűzéseikhez, aminek két eleme a változatos programsorozat és a minőség.

Idén a nyitányt egy könyvbemutató jelentette: Laboda Róbert, a fiatal felvidéki költő Könnyedén című kötete már igazi bestseller, s méltó az ünnepsorozat bevezetésére.

A fellépők között több nép- és világzenei produkciót találunk, mint például a visszatérőnek számító Boban Marković Orkestart, akik immáron harmadszor lépnek színpadra a fesztiválon. „Azért kedvelem őket, mert egy igazi ösztönös erő lakozik bennük – indokolja a választást Lakatos Róbert főszervező. – Hatványozottan jelenítik meg zenéjükben a balkáni életérzést, örömöt.” A Fanfara Complexa hasonló stílusú produkciója zárja a pénteki napot, a balkáni hangulatú, szaxofonokkal, tangóharmonikával, kobozzal és dobbal előadott hangszeres zene egy mára letűnni látszó falusi világ kissé eklektikus lakodalmi, báli hangulatát idézi.

A fesztivál zárókoncertjét szombaton a Noga band a MárTones műsora adja, a kizárólag Mártonokból verbuválódott MárTones zenekar a Noga Banddel a Kárpát-medence népzenei hagyományait hivatott bemutatni, koncertjükön a magyar mellett a szomszédos népek és a velünk együtt élő kisebbségek népzenéi hangoznak el.

A fesztivál megálmodói a kisebbekre is gondoltak, Paár Julcsi Rókatánca egy népzenei és világzenei elemekből szőtt, zenés-táncos, színes kavalkád, mely már korábban is igazi sikert aratott az ifjú nemzedék körében.

Az évforduló kapcsán Jókai Mór is megjelenik, A holt költő szerelme című költeménye Liszt Ferencet ihlette meg, Ladislav Fančovič zongoraművész és Gál Tamás színész idézik a romantikus mű liszti feldolgozását.

Az eseménysorozatra a koronát a Hegyeknek völgyében című műsorral az Ifjú Szivek Táncszínház és a Magyar Állami Népi Együttes új, közös produkciója teszi fel. Az előadás a határ két oldalán fekvő, hagyományaiban is gyakran egységet mutató vidékek tánc- és zenekultúráját idézi meg. A Rábaköztől és a Csallóköztől egészen Zemplénig vezető úton a néző a magyar néptánc és népzene sokféle, mégis összefonódó formáival találkozhat.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma