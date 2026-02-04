Csenger Tibor: 2025 nem volt egyszerű év Nyitra megye számára, de erőn felül teljesítettünk

2025 nem volt egyszerű év Nyitra megye számára. A kormány által meghirdetett konszolidációs politika – jelentős forráselvonásokkal – komoly próbatétel elé állította a megye vezetését. Mégis, amint azt Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke hangsúlyozta, „nem engedhettünk kitűzött céljainkból: folytatni kellett azt a fejlesztési prosperitási politikát, amit az elmúlt időszakban elkezdtünk” – mondta.

„Az elmúlt évben az infrastruktúra-fejlesztéstől a régiófejlesztésen, a kultúrán és szociális ellátáson át az oktatásig, egészségügyig és sportig minden területen érdemi előrelépések történtek” – fogalmazott Csenger.

Pénzügyi egészség és átláthatóság

Nyitra megye 2025-ben első helyen végzett az INEKO megyék közti pénzügyi egészség rangsorában, továbbá A+ minősítést kapott az átláthatóság terén. Ezek az eredmények nem csupán számok – mögöttük komoly munka, felelős gazdálkodás és partnerség rejlik, amit Csenger is kiemelt.

Közlekedés és infrastruktúra: biztonságosabb utak, új hidak

„A közlekedési infrastruktúra fejlesztése folyamatos prioritás maradt” – mondja a szakpolitikus. 2025-ben új támfal épült Lédec (Aranyosmaróti járás) községben, megújult a bekötőút Zsére (Nyitrai járás) felé, új körforgalom készült Nyitrán, Mlynárce (a Metrónál) városrészben, 22 km másod- és harmadosztályú megyei út újult meg, megkezdődött a Derzsenye–Bát–Selmecbánya–megyehatár (II/524) útszakasz átfogó felújítása.

Kiemelkedő eredményeket hozott a hídprogram is: megújult a Cabaji híd Nyitrán (Vágsellye irányában), teljesen új hidak épültek Óváron, Felsőpél, Tesmag, valamint Vágbánya, Garamújfalu és Kisrépény, Szeptencújfalu településeken.

„Óváron egy régóta fennálló ponthiba lett kiküszöbölve azzal, hogy a kétirányú hidat kétsávossá tettük – ez stratégiai jelentőségű”

– emelte ki a megyei alispán. Hozzátette: Ipolyság Tesmag városrészében is nagy előrelépést hozott a beruházás, amely a központ megközelítését biztonságosabbá tette. További hidaknál – például Egeg, Nagysalló, Bakaszenes, Gúta, Vágfüzes, Barskisfalud – rekonstrukciók kezdődtek meg.

A megyei útfelügyelet (RSÚC) hídépítő csapata önállóan további 17 hidat javított ki, miközben folyamatos volt az átereszek karbantartása. A hatékonyabb munkát több mint 30 új munkagép beszerzése segítette.

A közösségi közlekedésben Nyitra megye továbbra is Szlovákia legolcsóbb helyközi viteldíjait biztosítja az ARRIVA járatain (a szépkorúaknak 30 cent a jegyár). Új autóbuszok álltak forgalomba, és folyamatban van a Vág folyón közlekedő komp visszaállítása Vágsellye–Vágfarkasd térségében.

„Ez nem csak szám a költségvetésben – ez valódi mobilitást és esélyt jelent a lakosságnak” – mondta el ezzel kapcsolatban Csenger. Fontos volt az elmúlt évben a kétnyelvűség előrelépése is: az II/588-as út mentén – Málas – Farnad – Nagyölved – Szőgyén – Köbölkút – Búcs – Dunamocs – mind a 26 útirányjelző tábla kétnyelvűvé vált.

Kultúra: örökségvédelem és élő közösségi terek

A kultúra területén az értékmentés és a jövőbe mutató fejlesztés egyszerre volt jelen. Csenger így összegezte: „a kultúra nem csupán rendezvények sora – ez identitásunk, gyökereink őrzése és közösségeink erősítése”.

2025-ben folytatódott a Komáromi Duna Menti Múzeum felújítása, előkészítés alatt áll a nyitrai Andrej Bagar Színház homlokzatának és a megyeháza tetőszerkezetének rekonstrukciója; klimatizálás és vakolatjavítás valósult meg a Komáromi Jókai Színházban, elkészült a lévai Dobó-kastély komplett felújításának tervdokumentációja, a Barsi Múzeum INTERREG (SK-HU) pályázatot nyert a kiállítási anyag modern, élményalapú fejlesztésére.

A megye dotációs programjával tovább támogatta a régió műemlékeinek megmentését, valamint a civil kulturális és idegenforgalmi rendezvényeket.

Nyitra megye aktívan részt vett az Európai Szent Cirill és Metód Kulturális Út programban, és támogatást kapott például a Nyitrai Egyetemi Napok, az Agrofilm Nemzetközi Filmfesztivál, a Divadelná Nitra fesztivál, valamint számos helyi kezdeményezés.

Szociális ellátás: biztonság és méltóság

„A szociális ellátás fejlesztése nem lehet opció – ez minden korosztály számára alapvető kötelesség”– tette hozzá. A nyugdíjasok továbbra is 30 centért utazhatnak a megyei helyközi járatokon, befejezéséhez közeledik az új idősek otthona Felsőelefántban, új intézmények előkészítése zajlik Udvardon és Aranyosmaróton, számos szociális intézményben történt korszerűsítés: zajszigetelés, tűzvédelem, klimatizálás, akadálymentesítés.

A megye kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű és egészségkárosodással élő lakosság támogatására, valamint a Nyugdíjasok Szövetsége megyei szervezetének munkájára.

Külön öröm, hogy elkészült a zselízi Perla Szociális Otthon bővítésének tervdokumentációja, így 2026-ban elkezdődhetnek a kivitelezési munkák.

Oktatás: modern iskolák, esélyteremtés

Az országos optimalizációs folyamatok 12 megyei iskolát érintettek Ipolyságon, Zselízen, Párkányban, Léván, Aranyosmaróton és Tapolcsányban – ebből 5 új intézmény jött létre. Ipolyságon a magyar tannyelvű gimnázium és alapiskola egyesült, így magyar iskolaközpont jött létre.

A megyei fenntartású középiskolákban átfogó korszerűsítések zajlottak, kiemelt hangsúlyt kapott az akadálymentesítés, a duális képzés fejlesztése, az iskolai biztonság, az iskolai zaklatás és kiberzaklatás elleni programok.

Egészségügy: elérhetőbb és korszerűbb ellátás

„Az egészségügy területén történtek olyan lépések, amelyekre a megyénkben méltán lehetünk büszkék” – jelentette ki a megyei alelnök. Előkészítették Szlovákia első gyermekhospice intézményének megteremtését Nyitrán, újraindult a gyermekügyelet Vágsellyén, jelentős felújítás zajlik a vágsellyei megyei poliklinikán, előkészítés alatt áll a topolcsányi járási poliklinika korszerűsítése.

A megye támogatta az ambuláns ellátást, új orvosi munkahelyek létrehozását, a rezidensek lakhatását és az eszközpark modernizálását.

Emellett egészségmegőrző kampányok – például megyei véradás, Egészséges gerinc, Rákellenes kampány, Egészségnapok – erősítették a megelőzést. Előkészítették az érsekújvári egészségügyi szakközépiskola bővítésének tervdokumentációját és egy új szakoktató pavilon építését.

Régiófejlesztés: minden település számít

A „megyei ötezres” támogatási program 352 településnek biztosított forrást általános fejlesztésekre. A települések többsége ezekből a forrásokból a lakosság biztonságát, komfortérzetét, szabadidős lehetőségeit szolgáló beruházásokat valósított meg – például térfigyelő kamerákat, padokat, kaszálógépeket, buszmegállókat, játszótereket, rendezvényeket és kisebb rekonstrukciókat.

Elkészült az Érsekújvár–Martos kerékpárút, amely része annak a stratégiának, hogy kerékpárúttal kössük össze Nyitrát, Újvárt és Komáromot, tovább növelve a turisztikai és rekreációs lehetőségeket.

Sport: fiatalok támogatása és közösségi események

A megye minden regisztrált 18 év alatti fiatal sportolót 50 eurós támogatásban részesített, továbbá támogatta az élvonalbeli hokicsapatokat (HC Érsekújvár, HK Nyitra), a komáromi kajak-kenu klub fejlesztését és számos civil és tömegsporteseményt – mint például a 62. Bellegszencsei Bicikliverseny és a zselízi Torma Gábor Emlékfutás.

„2025 bebizonyította: következetes munkával, partnerséggel és felelős gazdálkodással Nyitra megye valóban jobb hellyé válik”– húzta alá Csenger Tibor. Ez az eredmény – ahogy ő is hangsúlyozta – a megye vezetésének, az önkormányzatoknak, az intézményeknek és minden aktív polgárnak közös sikere.

Csonka Ákos, Felvidék.ma