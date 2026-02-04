Home Művelő Drucker: bármiféle fegyver elfogadhatatlan az iskolákban
Tomáš Drucker (Szalai Erika/Felvidék.ma, archív)

Tomáš Drucker oktatási miniszter a kormány szerdai ülése után megerősítette, hogy a vágújhelyi Szent József Összevont Iskola hatodikos diákja „légpisztollyal” megsebesítette két osztálytársát. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy bármiféle fegyvert be lehessen vinni az iskolába.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter rendkívül felelőtlennek nevezte a diákot, és veszélyesnek a tettét.

„Elfogadhatatlan, hogy a gyerekek bármiféle fegyvert bevigyenek az iskolába”

– mondta Drucker.

Hozzátette, kapcsolatban van az iskola vezetésével. Az eset kapcsán kitért arra, hogy a fiatalok egyre jobban radikalizálódnak az online térben. „Fokozzuk a megelőző intézkedéseket és az együttműködést az iskolákkal, a szülőkkel, a szakértőkkel, hogy megelőzhetőek legyenek az ilyen incidensek” – mondta.

A belügyminiszter megköszönte a rendőröknek a gyors intézkedést. „Bár »csak« egy airsoft fegyvert használt a diák és szerencsére senki sem halt meg, rendkívül felelőtlennek és veszélyesnek tartom a viselkedését” – tette közzé a közösségi hálón a miniszter.

A rendőrség megerősítette, hogy egy diák airsoft fegyverrel lőtt a társaira, aminek következtében két diák sérülését látták el a helyszínen, nincsenek életveszélyben, és már semmilyen veszély nem fenyeget az iskolában.

TASR/Felvidék.ma

