Az ütemterv szerint halad az Egeg határában lévő híd átépítése

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Csenger Tibor, Facebook)

A téli nem éppen kedvező időjárási viszonyok ellenére folytatódnak az Egeg határában lévő közúti híd építésének munkálatai.

A Selmec-patakon átívelő közúti híd Nyitra megye egyik leginkább életveszélyes hídja volt, ezért vált elkerülhetetlenné a teljes felújítása, átépítése. A munkálatok 2025 nyarán kezdődtek el megyei források felhasználásával.

A minap ellenőrző nap keretében Csenger Tibor, Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke is felkereste az építkezést. Mint a közösségi oldalán kifejtette:

„A nehéz időjárási körülmények ellenére is folytatódnak a munkák a III/1558-as úton, a Selmec-patak felett. Az Egeg község határában található 66 éves híd átépítése az ütemterv szerint halad.”

Az erősen megrongálódott hídtestet 2025 júliusában bontották le. A felújítás jelentős közlekedési korlátozással is jár. Egyes települések, vagy településrészek kerülővel érhetőek el. Minderről korábban ITT számoltunk be.  

A munkálatok folytatódnak. A kivitelező már megépítette a hídfőket, amelyekre január elején daruval öt betongerendát helyezett el.

Ezeken folytatódik majd a teherhordó szerkezet kivitelezése. Az eredeti helyén épülő, több mint 30 méter hosszú, teljesen új híd az idei év második felében készül el – fogalmazott bejegyzésében az alispán.

Egeg határában nem csupán a közúti híd újul meg, hanem az olykor igen szeszélyes Selmec-patak medrét is rendezni fogják, elkerülve a patak áradása során okozott károkat.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„A Nyitra Megyei Önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy a megye úthálózata megfeleljen a 21. századi elvárásoknak, és valódi segítséget nyújtson a mindennapi közlekedésben, a munkába járásban és a térség fejlődésében. Köszönöm a kivitelezők munkáját és a lakosság türelmét a felújítás ideje alatt. Egy újabb lépést teszünk azért, hogy Nyitra megye biztonságosabb és élhetőbb legyen” – hangsúlyozta az alispán egy korábbi bejegyzésében a híd átalakítása kapcsán.

A már említett útlezárás és a kerülőút használata továbbra is érvényben van. Az átalakított hidat várhatóan ez év második felében vehetik birtokban a járművezetők és a gyalogosok. A híd megújítása hosszú távon biztonságosabb és gyorsabb közlekedést biztosít mind a helyiek, mind az átutazók számára.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

