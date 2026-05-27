Nyárra elkészülhet az új híd Farnad és Nagyölved között

Április elején teljes szélességében le kellett zárni a Farnad és Nagyölved közötti, II/588-as úton található hidat, miután egy teherautó megrongálta a szerkezetet. Nyitra megye végül nem egyszerű javítás, hanem egy teljesen új híd megépítése mellett döntött.

A hidat március 31-én zárták le váratlanul. A megye akkori tájékoztatása szerint egy teherautó dél körül áthaladás közben nekiütközött a híd peremének, amely az ütközés következtében elmozdult és részben deformálódott. A kivitelező ezt követően megtette a szükséges intézkedéseket a hídperem és az útpálya egy részének biztosítására.

A teljes útlezárásra azért volt szükség, mert az érintett szakaszon több tehergépkocsi is veszélyesen hajtott át, figyelmen kívül hagyva az ideiglenes közlekedési jelzéseket.

Nyitra megye ezért a Lévai Járási Hivatallal és a Lévai Járási Közlekedésrendészeti Felügyelőséggel egyeztetve a javítás alatt álló híd teljes lezárásáról döntött.

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke most a helyszínen ellenőrizte a munkálatok előrehaladását. Közösségi oldalán arról számolt be, hogy a kivitelezés jó ütemben halad: a régi, megrongálódott szerkezetet már teljes egészében elbontották, jelenleg pedig az új híd alapozási és szerkezeti munkálatai zajlanak.

Az új híd a tervek szerint korszerűbb és biztonságosabb lesz, valamint megfelel a mai teherforgalmi követelményeknek is. A beruházás célja, hogy a nyári hónapokban már az új hídon indulhasson meg a forgalom.

A lezárás idejére a forgalmat a környező településeken keresztül terelték el. A kerülőút a III/1568-as és III/1522-es utakon, Nagyölved, Kural és Farnad érintésével halad. A lezárás a regionális autóbusz-közlekedést is érinti: az Arriva járatai szintén a kijelölt kerülőúton közlekednek.

Csenger Tibor köszönetet mondott a környékbelieknek és az arra közlekedőknek a türelmükért és megértésükért. Mint hangsúlyozta, Nyitra megye mindent megtesz annak érdekében, hogy a beruházás mielőbb befejeződjön, és folytatja a Lévai járás úthálózatának megújítását.

