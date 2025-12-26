Átadták a forgalomnak a Tesmagra vezető hidat

Karácsony előtti napokban átadták a forgalomnak az Ipolysághoz tartozó Tesmag községbe az Olvár-patakon átívelő közúti hidat. A megyei fenntartású híd négy hónap alatt teljes körű felújításon esett át.

Mint már arról beszámoltunk, a híd korszerűsítése több mint 230 000 euróból valósult meg. A kivitelezést a COLAS társaság vezette. A munkálatok során a régi, mára már életveszélyes hidat elbontották, helyére monolit vasbeton híd került. Emellett új beton hídszegély és acélkorlát épült, ugyanakkor megerősítették a patak medrét is.

Az új híd elbírja a sűrű forgalmat, és ellenáll a nagy árvizeknek is. A beruházás részeként a hídnál a III/1589-es út 42 méteres szakasza is megújult, így a közlekedés még biztonságosabbá vált.

„A hidak a megye minden lakója számára fontosak. Kötelességünk, hogy folyamatosan megfelelő állapotban tartsuk őket, hiszen a mindennapi közlekedés biztonságáról van szó” – fogalmazott az átadáson Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke.

Mint hozzátette: dolgozunk tovább azért, hogy megyénk infrastruktúrája biztonságos és jövőálló legyen!

Ipolyság területén összesen tizenhárom híd található, ebből hét a városban, hat pedig Ipolysághoz tartozó településrészeken.

A rendelkezésre álló dokumentumok szerint a tesmagi híd 1986-ban épült, de valószínű, hogy akkor csak egy régebbi átkelőt újítottak fel.

„Városfejlesztési szempontból kiemelten fontos, hogy jó állapotban legyen a közlekedési infrastruktúra. Ezzel a megyei beruházással minőségi változást értünk el!” – olvasható Zachar Pál, Ipolyság polgármestere, megyei képviselő közösségi oldalán tett bejegyzésében.

Ez a híd sokkal biztonságosabb és sok-sok évig fogja szolgálni a lakosokat – tette hozzá.

Mint hangsúlyozta:

fontos, hogy legyen képviseletünk a megyei testületben, mert a városvezetés és a megyei vezetés közötti jó kapcsolat eredményei ilyen és ehhez hasonló beruházásokban mutatkoznak meg.

A felújítással kapcsolatban a polgármester elmondta, most már minden, a város területén lévő megyei híd jó műszaki állapotban van.

Pásztor Péter/Felvidék.ma