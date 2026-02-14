„Amit vállaltunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz a következő négy évben is”

Amit vállalunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz a következő négy évben is – jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten, a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében, az elért eredmények közül kiemelve a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását, a családtámogatási rendszert, az infláció megfékezését és a kábítószer-kereskedők elleni hajtóvadászat megindítását.

Orbán Viktor kiemelte: vállalták, hogy áttörést érnek el az adózásban. Meghirdették a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását, vállalták és megcsinálták a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét.

Hangsúlyozta:

Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel. Ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethossziglan.

Úgy folytatta: vállalták az infláció megfékezését is, és januárban 2 százalék volt az infláció. Élelmiszerárstop, árfigyelő-rendszer, kötelező akciózás – „mind megcsináltuk, de még nem értünk a végére” – tette hozzá.

Arról is beszélt:

Vállalták, hogy hajtóvadászatot indítanak és levadásszák a kábítószer-kereskedőket, akik mérgező kotyvalékkal és szintetikus szerekkel árasztották el Magyarországot. Több mint tízezer büntetőeljárást indítottak, 50 tonna drogot és alapanyagot vontak ki a feketepiacról, és több mint kétmilliárd forint értékben foglaltak le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyont.

„Vállaltuk és megcsináltuk” – jelentette ki.

MTI/Felvidék.ma