Reszketés, kelesztés és a titkos fegyver: illésházi dőzsölés

Van az a pillanat, amikor az ember gyomra egyszerre vágyik a remegősen selymes sósra és a porcukrosan édesre – na, az illésházi Fánk- és Kocsonyafesztiválon pontosan ez a „gasztro-tudathasadás” válik valóra! A Csemadok Illésházi Alapszervezete idén is kitett magáért: olyan hangulatot kanyarítottak a falu közepére, hogy még a kocsonya is ütemre rezgett a tányérokon.

Miközben a háttérben úgy nőttek a szalagos fánkok és az illatos gofrik, mint az egyszeri infláció (csak ezeknek az emelkedésétől legalább boldogok leszünk), mi felfedeztünk valami egészen furcsát a konyhapultnál. Ott álltunk a bugyogó, forró olaj felett, és már épp hívni akartuk a „helyszínelőket”, mert három szál fogpiszkáló úszkált gyanútlanul a fánkok között. Baleset? Szabotázs?

Dehogy! A Csemadokos hölgyektől megtudtuk a nagy illésházi titkot: a három pálcika nem véletlen, hanem a „szalagos-garancia”.

Ha ők ott figyelnek az olajban, a fánk nem ég meg, és olyan büszke fehér szalagot növeszt, amilyet még egy bálkirálynő is megirigyelne.

Aki nem hiszi, az vagy járjon utána jövőre velünk (és a Csemadokkal), vagy kezdje el lapozni a galériánkat – de vigyázat, a képek nézegetése azonnali nyáltermelést és ellenállhatatlan fánk-vágyat okoz!

HA felvételei

HA/Felvidék.ma