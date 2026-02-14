Home Régió Reszketés, kelesztés és a titkos fegyver: illésházi dőzsölés
Régió

Reszketés, kelesztés és a titkos fegyver: illésházi dőzsölés

HA
HA
Fotó: HA/Felvidék.ma

Van az a pillanat, amikor az ember gyomra egyszerre vágyik a remegősen selymes sósra és a porcukrosan édesre – na, az illésházi Fánk- és Kocsonyafesztiválon pontosan ez a „gasztro-tudathasadás” válik valóra! A Csemadok Illésházi Alapszervezete idén is kitett magáért: olyan hangulatot kanyarítottak a falu közepére, hogy még a kocsonya is ütemre rezgett a tányérokon.

Miközben a háttérben úgy nőttek a szalagos fánkok és az illatos gofrik, mint az egyszeri infláció (csak ezeknek az emelkedésétől legalább boldogok leszünk), mi felfedeztünk valami egészen furcsát a konyhapultnál. Ott álltunk a bugyogó, forró olaj felett, és már épp hívni akartuk a „helyszínelőket”, mert három szál fogpiszkáló úszkált gyanútlanul a fánkok között. Baleset? Szabotázs?

Dehogy! A Csemadokos hölgyektől megtudtuk a nagy illésházi titkot: a három pálcika nem véletlen, hanem a „szalagos-garancia”.

Ha ők ott figyelnek az olajban, a fánk nem ég meg, és olyan büszke fehér szalagot növeszt, amilyet még egy bálkirálynő is megirigyelne.

Aki nem hiszi, az vagy járjon utána jövőre velünk (és a Csemadokkal), vagy kezdje el lapozni a galériánkat – de vigyázat, a képek nézegetése azonnali nyáltermelést és ellenállhatatlan fánk-vágyat okoz!

HA felvételei

HA/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kaszinóstop vagy látszatönkormányzatiság?

A házasság és a közösségi emlékezet ünnepe Nemesradnótban

Az egészséges életmódról és egészséges párkapcsolatról hallgathattak előadást...

Jelentős forgalomkorlátozások lesznek a hétvégén Trencsénben

Egy év alatt több száz páciensnek segített a...

Dunaszerdahelyi Polgári Pont – Élettörténet – életutak, amelyek...

A diákok alig fele érzi magát biztonságban Nyitrán

Megnehezíti a hó a téli útkarbantartást Nagykürtösön

Megújul a dunaszerdahelyi hajléktalanszálló

Csenger Tibor: Dél-Szlovákia is megérdemli, hogy jobbak legyenek...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma