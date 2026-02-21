A műkorcsolyázó páros viszi a magyar zászlót a záróünnepségen

A műkorcsolyázók páros versenyében negyedik helyezett Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei viszi majd a magyar zászlót vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia Veronában sorra kerülő záróünnepségén.

A Magyar Olimpiai Bizottság szombaton arról tájékoztatta az MTI-t, hogy mindketten nagyon meghatódtak, mert nem számítottak rá, ezért alig akarták elhinni, hogy ez a megtiszteltetés érte őket.

A magyar csapatból az orosz születésű duó szerepelt a legjobban, hibátlan rövidprogrammal és kűrrel hétfőn a negyedik helyen végzett, ezzel folytatódott a magyarok 2006 óta tartó pontszerző sorozata a téli olimpiákon.

A 21 éves Pavlovának és a 26 esztendős Sviatchenkónak a záróünnepség előtt lesz még egy hivatalos programja, ugyanis szombaton 20 órától rendezik az olimpián legjobban szerepelt műkorcsolyázók gáláját, amelyen ők is fellépnek.

Az olaszországi téli játékok utolsó hivatalos eseménye vasárnap 20 órakor kezdődik Verona majdnem kétezer éves ókori amfiteátrumában.

