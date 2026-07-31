Magyarország rendezheti a Los Angeles-i olimpia utolsó világkvalifikációs tornáját

A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (World Boxing) döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját.

A magyar szövetség közösségi oldalának pénteki bejelentése szerint a World Boxing vezetése csütörtökön, Glasgow-ban döntött arról,

hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.

A magyarországit megelőzően kontinentális selejtezőket rendeznek – az európait Isztambulban a jövő évi Európa Játékok keretein belül -, majd az első világkvalifikációs tornának Olaszország lesz a házigazdája.

A Los Angeles-i olimpiára 2028. július 14. és 30. között kerül sor, az ökölvívóknak hét-hét férfi és női súlycsoportban.

MTI/Felvidék.ma