Molnár Martin újabb dobogója: már második a Brit F3-as bajnokságban

Hajmeresztő futamon, a győzelemért harcolva lett második a One Magyarország által szponzorált Molnár Martin Silverstone-ban, a brit Forma–3 – hivatalos nevén GB3 – ötödik fordulójában. A 17 éves magyar versenyző ezzel megszerezte hatodik dobogós helyezését a szezonban, és a bajnoki összetettben is feljött a második helyre. Vasárnap további két futam vár rá.

Az első rajtkockából a mindkét időmérőt megnyerő Fairclough indulhatott, mellőle Molnár Martin rajtolhatott. A második sort Lucas Fluxa és Abbi Pulling foglalta el. A GB3 Silverstone-ban a régi célegyenest használja, így a rajt után a gyors jobbos Copse következett.

A rajtnál Fairclough remekül indult, és azonnal ellépett a mezőnytől. Martin megtartotta a második helyet, bár Fluxa a harmadik pozícióból valamivel jobban kapta el a rajtot. A két autó szinte egymás mellett érkezett meg a gyors Maggots–Becketts-kanyarkombinációhoz, ahol a spanyol versenyző megcsúszását kihasználva a magyar pilóta magabiztosan őrizte meg második helyét.

Az első kör azonban nem versenytempóban ért véget, miután Ricardo Baptista sérült felfüggesztéssel félreállította autóját a pályán. A biztonsági autó érkezett, amely csak akkor tért vissza a bokszba, amikor a 25 perces futamból már kevesebb mint 17 perc volt hátra.

Az újraindításnál Martin jól reagált, végig tapadt Fairclough-ra, majd az első teljes versenykör végén, a Brooklands-kanyarban meg is előzte brit riválisát, és átvette a vezetést. Fairclough azonban nem maradt le, fél körrel később, a Vale-kanyarban a belső íven visszatámadott, és visszaszerezte az első helyet. Az eseménydús pillanatokban Rowan Campbell-Pilling is megelőzte Martint, ám a magyar versenyző gyorsan visszavágott, egy remek manőverrel visszaelőzte az Xcel Motorsport pilótáját, és ismét a második helyen folytatta.

Az első három helyezett ezt követően ellépett a mezőnytől, miközben mögöttük szoros csata alakult ki. Az utolsó percekben úgy tűnt, Martinban még maradt tartalék: ő és Fairclough több lila szektoridőt is váltott, a különbség pedig egy másodpercen belül ingadozott. Előzési távolságba azonban már nem tudott kerülni.

Fairclough végül hét tizedmásodperces előnnyel szerezte meg idei második futamgyőzelmét. A bajnokságban ugyanakkor a korábbi kiesései miatt továbbra is jelentős hátrányban van, és egyelőre csak a hetedik helyre zárkózott fel.

Martin ezzel szemben megszerezte idei hatodik dobogós helyezését úgy, hogy győzelme továbbra sincs, ám az újabb értékes pontokkal nagyot lépett előre az összetettben.

Ebben az is szerepet játszott, hogy az éllovas Nikita Bedrin csak a nyolcadik helyen végzett, míg az addigi második Lucas Fluxa balszerencsésen került ki az üldözőboly csatájából. Maxim Rehm a belső íven egyszerre próbált elmenni Flynn Jackes és Fluxa mellett a negyedik helyért, ám összeütközött a spanyol versenyzővel, aki kipördült, és végül csak a 17. helyen ért célba.

A bajnokságban így Martin 235 ponttal feljött a második helyre. Az élen Bedrin áll 332 ponttal, míg Fluxa 217 ponttal a harmadik.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma