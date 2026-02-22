Az amerikai elnök 10-ről 15 százalékra emeli a globális vámtarifát

Az amerikai elnök közölte szombaton, hogy az előző nap bejelentett 10-ről 15 százalékra emeli az új globális vámtételt.

Donald Trump a Truth Social nevű közösségi platformján jelentette be az új vámtarifát, amely a világ összes országára érvényes.

Az elnök közölte: „alaposan, részletekbe menően és teljesen megvizsgálta” a legfelsőbb bíróság pénteken kiadott „nevetséges, rosszul megfogalmazott és rendkívül Amerika-ellenes” határozatát a vámokról. A bejegyzésből kiderül, hogy 10-ről „azonnali hatállyal a teljes mértékben engedélyezett és törvényileg tesztelt” 15 százalékra emeli a globális vámtételt világszerte az összes országra vonatkozóan, amelyek közül sokan „évtizedeken keresztül, mindenféle megtorlás nélkül lehúzták az Egyesült Államokat”.

Az elnök pénteken írt alá rendeletet egy új, 10 százalékos globális vám bevezetéséről február 24-i hatállyal, miután a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a gazdasági vészhelyzet tavalyi kihirdetésére alapozott korábbi magas viszonossági vámokat.

Most utalt arra, hogy

az új globális vám átmeneti jellegű, addig lesz érvényben, ameddig hosszú távú megoldás nem születik a vámrendszerre.

„A következő néhány rövid hónap során a Trump-adminisztráció meghatározza és kiadja az új, jogilag elfogadható vámokat” – írta.

Donald Trump már pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására. Azt is közölte, hogy a kereskedelmi törvény egy másik cikkelye alapján vizsgálatok indulnak egyes országok és vállalatok lehetséges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát illetően, az ilyen lépések megakadályozása érdekében.

A globális vámtétel kihirdetését a Fehér Ház tájékoztatása szerint az elnök egy 1974-es kereskedelmi törvényre alapozza, amely lehetővé teszi az importvámok emelését elnöki jogkörben 150 napig. Ennél hosszabb időre viszont már szükség van a törvényhozás jóváhagyására is.

Az elnök tavaly áprilisban gazdasági vészhelyzetre hivatkozva mutatta be az Egyesült Államok új vámrendszerét,

amely megemelt vámtételekről szól, számos ország esetében külön megállapítva azokat úgynevezett „viszonossági” alapon.

A legfelsőbb bíróság azonban pénteken 6-3 arányban úgy döntött, hogy az elnök a vámok kivetésekor nem használhatja hivatkozási alapként a veszélyhelyzetek kihirdetéséről szóló törvényi felhatalmazást.

Donald Trump sajtótájékoztatóján bírálta a legfelsőbb bíróság azon tagjait, akik támogatták az adminisztráció gazdaságpolitikájának egyik meghatározó elemeként tekintett vámtörvény megsemmisítését, és „szégyennek” nevezte a döntésüket.

MTI/Felvidék.ma