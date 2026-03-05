„Százezerrel kevesebben lettünk, de a sorsunk még a kezünkben van” – konferencia a felvidéki magyarság jövőjéről

A Selye János Egyetem konferencia-központjában március 5-én második alkalommal rendezték meg „A szlovákiai magyarság helyzetének aktuális kérdései” című tudományos konferenciát, amely a felvidéki magyar közösséget érintő társadalmi, gazdasági és oktatási folyamatokat vizsgáló kutatások eredményeit mutatta be. A tanácskozás a Selye János Egyetem rektora, Tóth János védnökségével valósult meg.

A rendezvény a Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósuló kutatási projekt keretében jött létre, amelynek célja a szlovákiai magyar közösséget érintő társadalomtudományi vizsgálatok támogatása és a kutatási eredmények szakmai megvitatása. A konferencia résztvevőit Juhász György rektorhelyettes köszöntötte és a szervezők nevében azon reményét fejezte ki, hogy a bemutatott kutatások és az elhangzott szakmai eszmecserék hozzájárulnak a szlovákiai magyar közösség helyzetének pontosabb megértéséhez és a jövőbeli stratégiai döntések megalapozásához.

A rendezvényen tiszteletét tette többek között Tóth László, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidékért felelős főosztályvezetője, Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Horony Ákos kisebbségi kormánybiztos, Csenger Tibor, Nyitra megye alispánja. A konferencián jelen voltak továbbá számos kulturális és oktatási intézmény képviselői, önkormányzati vezetők, valamint civil és egyházi szervezetek képviselői is.

A tudomány feladata a közösségi kihívások feltárása

A konferenciát Tóth János, a Selye János Egyetem rektora nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az oktatás mellett a tudományos kutatás az egyetem egyik alapvető feladata, különösen egy olyan intézmény esetében, amely a szlovákiai magyar közösség egyetlen magyar nyelvű felsőoktatási központjaként működik.

A rektor rámutatott, hogy a projekt lehetőséget biztosít arra, hogy a felvidéki magyarságot érintő kérdéseket több tudományterület felőli megközelítésben vizsgálják, legyen szó oktatásról, gazdaságról, nyelvészetről vagy társadalmi folyamatokról. Hozzátette, a kutatások akkor érik el valódi céljukat, ha eredményeik a közösség számára is iránymutatást adnak, és hozzájárulnak a problémák megoldásához.

A közös cselekvés szükségessége

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár felszólalásában arról beszélt, hogy a felvidéki magyarság helyzetéről szóló kutatások fontos visszajelzést adnak a közösség aktuális állapotáról és a jövő kihívásairól.

Mint fogalmazott, a felvidéki magyarság előtt számos feladat áll, legyen szó demográfiai folyamatokról, az oktatás helyzetéről, politikai képviseletről vagy a civil közösségi élet megerősítéséről. Hangsúlyozta: a kutatásoknak akkor van értelmük, ha azokból cselekvés következik, és ha a közösség tagjai a saját területükön felelősséget vállalnak a jövő alakításáért. Mint fogalmazott, a kutatások akkor érik el valódi céljukat, ha „nemcsak elemzik a helyzetünket, hanem cselekvésre is ösztönzik a közösséget.”

Nacsa Lőrinc arra is rámutatott, hogy a kisebbségi közösségek számára létfontosságú a politikai képviselet.

„Ha nem vagyunk ott az asztalnál, akkor az étlapon leszünk”

– fogalmazott, hangsúlyozva, ha a felvidéki magyarság nincs jelen a döntéshozatal szintjén, mások döntenek a sorsát érintő kérdésekben. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a közösség képes legyen megszervezni saját politikai és intézményi képviseletét, és aktívan részt vegyen a közélet alakításában – emelte ki.

A közösség előtt álló kihívások

Gubík László felszólalásában több ponton is kapcsolódott ehhez a gondolathoz. A Magyar Szövetség elnöke történelmi távlatba helyezte a felvidéki magyarság helyzetét, emlékeztetve arra, hogy a közösség a 20. század során számos megpróbáltatáson ment keresztül, és a 21. század elején is komoly kihívásokkal néz szembe. Hozzátette, a közösség az elmúlt évtizedekben jelentős lélekszámcsökkenést élt meg.

„Százezerrel kevesebben lettünk, de a sorsunk még mindig a saját kezünkben van.”

Mint fogalmazott, a felvidéki magyar közösség jövője egy képzeletbeli háromlábú széken nyugszik: az egyik láb a civil és önkormányzati szféra, amely a mindennapi működést és az intézmények fenntartását biztosítja, a másik a nemzetpolitika, vagyis az anyaország támogatása, a harmadik pedig az országos politikai képviselet. Utóbbi nélkül – hangsúlyozta – számos, a közösséget érintő kérdésben nehéz érdemi eredményeket elérni, legyen szó az oktatásról, az önkormányzatok finanszírozásáról vagy a kisebbségi jogállás rendezéséről.

Gubík rámutatott: a konferenciák és kutatások akkor nyerik el valódi értelmüket, ha a közösség a megfogalmazott problémák mellett a megoldások felé is képes elmozdulni. A résztvevőket arra biztatta, hogy a felvidéki magyar közösség különböző szereplői – az akadémiai, civil, önkormányzati és politikai szféra – együtt keressék a válaszokat a közösség előtt álló kihívásokra. Mint fogalmazott, a legfontosabb feladat, hogy a felvidéki magyarság képes legyen megerősíteni intézményrendszerét és érdekképviseletét, mert csak így tudja érdemben befolyásolni a róla szóló döntéseket.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a felvidéki magyar közösség előtt álló kihívások kezeléséhez nem elegendő pusztán a problémák felsorolása, valódi párbeszédre és megoldáskeresésre van szükség. Mint fogalmazott, gyakran tapasztalható, hogy a közösségi térben sok a vita és az egymásnak feszülő vélemény, miközben kevesebb szó esik arról, milyen konkrét jövőképet szeretne megfogalmazni a közösség.

Három kulcsterületet emelt ki: a tartalom, a szervezettség és a jövőkép fontosságát. Szerinte a felvidéki magyarság akkor tud előrelépni, ha képes pontosan megfogalmazni saját céljait, ha a közösségi és intézményi struktúrák hatékonyan működnek, valamint ha világos elképzelések születnek arról, hová szeretne eljutni a közösség a következő évtizedekben. Hozzátette, a konferenciák és szakmai fórumok éppen azért fontosak, mert lehetőséget teremtenek arra, hogy a különböző területeken dolgozó szakemberek közösen gondolkodjanak a megoldásokról. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a közösségnek nagyobb önbizalomra és hitre van szüksége saját képességeiben, mert csak így lehet a kihívásokból valódi fejlődési lehetőséget kovácsolni.

Széles spektrumot felölelő szakmai előadások

A konferencia szakmai programja a felvidéki magyar közösséget érintő kérdések széles spektrumát ölelte fel. A plenáris előadások között szerepelt többek között a kisebbségi kérdés a 20. századi magyar–szlovák kapcsolatokban, a szlovákiai magyar közoktatás fejlesztésének stratégiai keretei, a magyarlakta térségek gazdasági folyamatai, valamint a demográfiai változások a 2021-es népszámlálás tükrében.

A délutáni program két párhuzamos szekcióban folytatódik. A gazdasági és társadalomtudományi szekcióban többek között a magyarlakta járások munkaerőpiaci helyzetéről, a szlovákiai magyar lakosság demográfiai változásairól, valamint az egyházi értékmentés és a kulturális örökség digitalizációjának kérdéseiről hangzottak el előadások. A témákat Szeiner Zsuzsanna, Káposzta József, Szabó Dávid, Antalík Imre, Takács Viktor Tamás, Farkas György, Tömösközi Ferenc, Petheő Attila, Gubo István, Takáč Ondrej, Kocsis Gergely, Bugár György, valamint Tóbiás Kosár Silvia, Zsigmond Tibor és Zsemlyeová Barbara mutatták be.

Az oktatásügyi szekcióban a szlovákiai magyar oktatás aktuális kérdései kerültek terítékre: a magyar nyelv oktatásának szemléleti kérdései, a társadalmi attitűdök vizsgálata, a felvidéki magyar tanulók teljesítménye a T9 országos mérés tükrében, valamint az oktatási intézményekben megfigyelhető tendenciák és az óvodából az iskolába való átmenet problémái. A szekcióban Istók Béla, Török Tamás, Lőrincz Gábor, Baka L. Patrik, Nagy Melinda, Strédl Terézia, Kocsis Zsófia, Berta Tünde, Bese László, Józsa Krisztián, Kiss Beáta, Juhász György, Szabó Szilvia, Gál Zoltán, Borbély Diana és Nagyová Alexandra tartottak előadásokat.

Szalai Erika/Felvidék.ma