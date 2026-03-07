Szarka László: a kisebbségi kérdés történelmi öröksége ma is meghatározza a magyar-szlovák kapcsolatokat

Szarka László történész a Selye János Egyetem konferenciáján a felvidéki magyarság történelmi tapasztalatairól, a kisebbségi lét értelméről és a magyar–szlovák megbékélés lehetőségeiről beszélt.

A magyar–szlovák kapcsolatok alakulását a 20. század történelmi fordulatai máig meghatározzák – hangsúlyozta Szarka László történész a Selye János Egyetem konferenciáján. Előadásában a felvidéki magyarság sorsát formáló történelmi folyamatokat, a kisebbségi lét tapasztalatait és a magyar–szlovák viszony előtt álló kihívásokat elemezte.

A Selye János Egyetem professor emeritusa az intézmény tudományos konferenciáján tartott előadást, amelyen a szlovákiai magyarság helyzetének aktuális kérdéseiről tanácskoztak.

Előadásában történeti áttekintésen keresztül mutatta be, miként alakították a 20. század politikai és társadalmi folyamatai a két nemzet viszonyát és a felvidéki magyar közösség helyzetét. A gondolatmenet középpontjában a kisebbségi lét értelmezése, a közösségi önkép alakulása és a történelmi traumák feldolgozása állt.

A mai viszonyok megértéséhez elengedhetetlen az első világháborút követő időszak vizsgálata – hangsúlyozta. Az 1918–1920 közötti államhatár-változások alapvetően új helyzetet teremtettek a térségben: a korábban egy államban élő magyar és szlovák közösségek különböző országok polgáraivá váltak. Ettől kezdve a magyar-szlovák kapcsolatok egyik meghatározó kérdésévé vált a kisebbségek jogi és politikai helyzete.

A két világháború közötti korszakot két egymással szemben álló politikai elképzelés határozta meg: Magyarország a trianoni határok revíziójára törekedett, míg a csehszlovák állam a nemzetállami modell megszilárdítására. A két törekvés hosszú időre meghatározta a magyar-szlovák viszony alakulását.

A második világháborút követően a helyzet tovább éleződött. A Beneš-dekrétumok, a lakosságcsere, a reszlovakizáció és a kollektív bűnösség elvére épülő intézkedések alapjaiban rendítették meg a felvidéki magyar közösség helyzetét. Ez az időszak a közösség történetének egyik legsúlyosabb válsága volt, amikor sokak számára a megmaradás kérdése is bizonytalanná vált.

Az 1948 utáni kommunista korszak ugyan stabilizálta a helyzetet, de egyben új keretek közé is szorította a kisebbségi életet. A magyar oktatás és kulturális intézményrendszer részben helyreállt, ugyanakkor a rendszer a politikai lojalitást és a domináns állami keretek elfogadását várta el a kisebbségektől.

A kisebbségi lét nem hátrány, hanem lehetőség

Az előadás egyik legerősebb gondolata a kisebbségi lét személyes dimenziójához kapcsolódott. Szarka szerint a kisebbségi élethelyzetet gyakran kizárólag problémaként ábrázolják, holott a valóság ennél jóval összetettebb.

„Amikor azt hallom, hogy kisebbségben élni csak szenvedés lehet, mindig arra gondolok: reggel felkelek, és nem érzem, hogy fájna kisebbséginek lenni. A kétnyelvűség nem fogyatékosság, hanem többlet – olyan tudás, amely perspektívát adhat egy közösség életének” – fogalmazott.

A kisebbségi lét tehát egyszerre jelent kihívást és lehetőséget: olyan helyzetet, amelyben a közösség identitása és kulturális tapasztalata különös értéket képvisel.

„Határok népe vagyunk”

Az előadás egyik legerősebb metaforája az volt, amikor Szarka a felvidéki magyarságot „a határok népének” nevezte.

A szlovákiai magyarság klasszikus határ menti kisebbségként él, amelynek mindennapjait egyre inkább meghatározzák a határon átnyúló gazdasági és társadalmi kapcsolatok. A mindennapos ingázás, a kétlaki életforma és a határ menti régiók gazdasági összefonódása új jelenségek, amelyek alapvetően alakítják a térség társadalmi folyamatait – magyarázta.

Ez a kettősség – a magyar kulturális közösséghez és a szlovák állam politikai közösségéhez való egyidejű kötődés – nemcsak konfliktusokat, hanem lehetőségeket is hordoz, különösen az európai integráció korszakában – vélekedett.

A történelmi traumák árnyéka

Szarka László drámai hangon beszélt a második világháború utáni időszakról is. Az 1945 utáni intézkedések – a Beneš-dekrétumok, a lakosságcsere és a reszlovakizáció – a felvidéki magyarság kollektív emlékezetének meghatározó traumái közé tartoznak – emelte ki.

Ugyanakkor úrgy értékelte, hogy a történelmi megpróbáltatások sajátos sorsközösséget is létrehoztak a határon túl élő magyar közösségek között.

A megbékélés szükségessége

Előadása végén Szarka László a magyar-szlovák megbékélés fontosságát hangsúlyozta.

„A magyar-szlovák kapcsolatban a történelmi konfliktusok feldolgozása nélkül nehéz közös jövőt építeni. A megbékéléshez párbeszédre és közös megoldások keresésére van szükség” – mondta.

A történész szerint Európában több sikeres példát találunk a határ menti együttműködésre és a kisebbségi kérdések rendezésére. A dán–német vagy a belga–német határ menti modellek azt mutatják, hogy a konfliktusok helyett az intézményes együttműködés és a kölcsönös bizalom erősítése vezethet tartós megoldásokhoz.

„A történelmi csontvázakkal előbb-utóbb kezdenünk kell valamit. A magyar–szlovák viszonyban szükség lenne egy tudatos megbékélési politikára. Le kell zárni a lezáratlan történeti vitákat, és olyan együttműködést kell kialakítani, amelyben a két nemzet nem egymás ellenében, hanem egymással együtt keresi a jövőt” – fogalmazott.

A történész szerint a magyar-szlovák kapcsolatok jövője a kölcsönös megértésen, a történelmi sérelmek feldolgozásán és az intézményes párbeszéden múlik. Úgy véli, a kisebbségi közösségek megerősítése és a határ menti együttműködés fejlesztése egyaránt hozzájárulhat a térség stabilitásához és fejlődéséhez.

A konferencián a szlovákiai magyar közösség jövőjének másik kulcsterületéről, az oktatásról is szó esett. Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet munkatársa a szlovákiai magyar közoktatás helyzetét és fejlesztési lehetőségeit elemezte. Előadásáról külön cikkben számolunk be.

Szalai Erika/Felvidék.ma