Gubík László ismét pulóverben, nyakkendő nélkül

Március 6-án újfent egy beszélgetős estet ejtett meg a Magyar Szövetség elnöke, most Komáromban. Ez alkalommal a közönségtalálkozó helyszínéül az egyre népszerűbb Barbell and Bear söröző szolgált. A megjelentek Gubík Lászlót izzaszthatták meg kérdéseikkel, többen közülük Komáromon kívülről is tiszteletüket tették.

A 17 órára majdnem teljesen megtelt helyiségben, egy röpke köszöntőt követően Gubík László magához is ragadta a szót, s ha már sörözős est, a többi résztvevőhöz csatlakozva ő is legurított egy hűvös nedűt. Maga a rendezvény egyébként egy országjárás részeként valósult meg, amelynek során Gubík pulóverben, nem pedig nyakkendőben jelenik meg, így is a közvetlenséget, egy újfajta könnyedebb stílust tükrözve.

Az elnök úr észrevételeit többféle témában kifejtette. Többek között abban, hogy bár mostanra csak a Magyar Szövetség maradt meg egyetlen releváns pártként a felvidéki magyarság számára, még bőségesen akad tennivaló, hogy újra régi fényében tündökölhessen a jobb sorsra érdemes érdekképviselet, van még bőven hova fejlődni, hogy minden második választópolgárhoz eljussanak az illetékesek, az üzenetek.

Mindemellett kifejtette, hogy

az ideológiai nézeteltérések helyett olyan ügyekre kell fókuszálni, mint a régiók helyzete, a magyarság érdekeit befolyásoló történések – lásd Beneš-dekrétumok esete –, hiszen ezek egységesen érintik mindnyájunk helyzetét/sorsát.

Okulni kell a múltban elkövetett hibákból, a megosztás nem pálya. Plusz, ahogyan a továbbiakban kifejtette, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a fiatalítás végbemenjen a pártban, mert új arcok nélkül nem működhet hosszú távon semmi sem, s ehhez a fiatalabb nemzedéknek kell meghallani a hangját, mert ők maguk tudják, hogy generációjuk tagjait mivel lehet megfogni.

A közönség soraiból áradt az őszinteség, a nyitottság, nem kímélték a főszereplőt. Érdekes felvetések hangzottak el, ilyen volt a megfelelő mozgósítás hiányának kiküszöbölése, az, hogy miképpen lehetne a felvidéki politikát a klasszikus, illetve a közösségi médiában jobban megjeleníteni, de az is szóba került, hogy Gubík László mit üzen a helybélieknek:

„Komárom egy kincsesdoboz. A 2027-es választáson ki kell nyitnunk.”

Volt olyan a közönség soraiban, aki bevallotta, hogy az utóbbi időben szlovák pártra adta le voksát, de a mostani közönségtalálkozó hatására lehet a következő választásokig megváltozik álláspontja, s ennek hírét tovább is viszi ismerőseinek.

„Örülök, hogy itt lehettem. Másra számítottam, de pozitív értelemben nagyot csalódtam. Ilyen kezdeményezésekre van szükség, mert így sokkal kötetlenebbül tudunk egymással beszélgetni, nem feszengünk annyira. Csak így tovább”

– ecsetelte véleményét az egyik megjelent résztvevő.

Természetesen az elkövetkező időszakban újabb helyszínekre látogat el Gubík László, hogy a nép szavát meghallva ott is hasonló, építő jellegű eszmecseréket élhessen át. Legközelebb március 10-én, Vámosladányban találkozhatnak az érdeklődők a politikussal, pulóverben, nyakkendő nélkül.

A szerző felvételei

Varga Dávid/Felvidék.ma