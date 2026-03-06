Fráter Erzsébet mellszobrának viszontagságos története

A nemzeti és kultúrtörténetünkből jó pár ismert, ámde szomorú sorsú neves személyt tudnánk felsorolni. Ám olyanokból már jóval kevesebb van, akiknek nem csupán életükben volt részük megpróbáltatásokban, hanem kultuszuk és emlékük is viszontagságos sorsú. Ezek közé tartozik a nagy tragédiaírónk, a sztregovai remete Madách Imre feleségének a története.

Fráter Erzsébetről megemlékezik az irodalomtudomány, a Madách Imréhez kötődő emlékhelyek, mint az alsósztregovai Madách-kastély, avagy a csesztvei Madách-kúria szintúgy őrzi az emlékét. A kiállítótérben fellelhetőek a személyéhez köthető tárgyak, a csesztvei kúria egyik termében egész alakos Madách – Fráter szoborpárral is találkozhatunk.

Egyetlen köztéri mellszobor a Kárpát-medencében

Mindezek ellenére Fráter Erzsébetnek csupán egyetlen köztéri mellszobrával találkozhatunk a Kárpát-medencében. Balassagyarmaton a Civitas Fortissima téren, az egykori vármegyeháza tövében leljük Párkányi Raab Péter alkotását.

Fráter Erzsébet mellszobra alig pár méterre található volt férje, Madách Imre monumentális szobrától. Mondhatni méltó helyen áll a mellszobor. Ám nem volt ez mindig így. Az eredeti helye egy iskolai kollégium udvarán volt.

A szobrot 1991. november 19-én, Erzsébet-napján avatták fel. Az ünnepségen Czine Mihály irodalomtörténész is jelen volt. A Fráter Erzsébet Kollégium felkérésére készült alkotást az intézmény udvarán helyezték el. A ledér öltözetű alkotás sajnos nem sokáig lehetett az eredeti helyén.

A „ledér nőszemély” új otthont keres

A kollégiumi ingatlan az egyházak kárpótlása keretében 1997-ben a szalézi rendhez került, akik rögtön megváltoztatták az intézmény nevét Szalézi Leánykollégiumra, majd Kollégiumra.

Egy ideig még ott állt a „ledér nőszemély” szobra a bejárattól elfordulva, az utca felé tekintve, majd 2001-ben a rend visszaadta a városnak.

Az épületben jelenleg a Szent Imre Keresztény Általános Iskola működik.

A szobornak jó ideig kellett várnia, míg ismét méltó helyre kerülhetett. Madách Imre születésének bicentenáriumának évében, 2023-ban helyezték Párkányi Raab Péter művét a mai helyére.

Újraavatás a megyeháza előtt

Mint a 2023. november 19-ei újraavatáson elhangzott,

„a szobor emléket állít a tragikus sorsú múzsának, egyben a nőket elnyomó korokban helytállni próbáló asszonyoknak is. Óda a mulandósághoz, ihletett allegória az emberi hívságok hiábavalóságáról”.

A műalkotás nem csupán a férj közelben található szobra miatt került méltó helyre, hanem az alkotó előtti tisztelet jeléül is. Ugyanis a mellszoborral szemben leljük ugyancsak Párkányi Raab Péter alkotását, az 1919 januári csehkiverésnek emléket állító Civitas Fortissima-emlékművet.

A vármegyeháza több szálon is kötődik Madách Imréhez és feleségéhez. A tragédiaíró Nógrád vármegyei aljegyzőként 1842 és 1848 között dolgozott a falai között. Emellett az impozáns épület volt Madách Imre és a tragikus sorsú Fráter Erzsébet első találkozásának helyszíne.

A balassagyarmati Madách-szoborról ITT írtunk bővebben. Fráter Erzsébetről ITT, a kettőjük nem mindennapi viszonyáról pedig ITT írtunk.

Pásztor Péter/Felvidék.ma