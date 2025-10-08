Home Képriport Őszi barangolás az alsósztregovai kastélyparkban
Őszi barangolás az alsósztregovai kastélyparkban

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az alsósztregovai Madách-kastélyban immár több mint hat évtizede működik az irodalmi múzeum. A kastély falai között berendezett kiállítás egy része bemutatja Madách Imre egykori életterét, a másik részében felelevenednek Az ember tragédiája egyes színei. Azonban érdemes a kastélyparkban is barangolni egyet.

A Madách-kastélyhoz egy tágas park tartozik. Ennek egyik szegletében találjuk Madách Imre sírhelyét a Rigele Alajos alkotta monumentális Ádám-szoborral. A parkban van továbbá egy kis szabadtéri színpad, játszótér, valamint a folyamatosan bővülő Madách Pantheon várja a látogatókat.

A parkban sétálva számos emlékfát láthatunk. Ezeket különböző intézmények, szervezetek és személyek ültették Madách tiszteletére.

A tisztelgés mellett a pihenést is szolgálja a dús növényzettel borított terület. Az év minden évszakában csodás látványt nyújt a park. A kora őszi időszakban is megvan a sajátos hangulata.

A fotográfiák által barangoljuk be az alsósztregovai kastélyparkot!

A szerző felvételei. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

