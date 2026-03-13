„A nemzeti egységet, a magyar jövőt kell megvédeni a választásokon”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Ahol hagyományainknak teret adnak, ott a nemzetnek jövője van, a nemzeti egységet, a magyar jövőt azonban meg kell védeni: ez is a soron következő magyarországi választásnak a tétje – hangoztatta Nacsa Lőrinc, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány székelyudvarhelyi épületének átadásán.

Nacsa Lőrinc rámutatott: a népzenészek, néptáncosok, hagyományőrzők új otthona azt üzeni, hogy a székelyek ragaszkodnak hagyományaikhoz, ezáltal ragaszkodnak a közös magyar jövőhöz is, a beruházás pedig nem valósulhatott volna meg az önkormányzat, a hagyományőrző szervezetek és a magyar kormány összefogása nélkül.

„Akinek vannak gyökerei, mert nekünk vannak, az nem sodródik a divattal, az ürességgel, és nem sodródik az értéktelenséggel, aki őriz valamit abból a gazdagságból, amit szüleink, nagyszüleink és dédszüleink nem csak átadtak, hanem meg is éltek, az nyilvánvalóan ellen tud állni azoknak a veszélyeknek, amelyek most a magyar identitásunkra leselkednek. Ez a ház éppen azért jött létre, hogy a székelyek és minden ide ellátogató magyar mélyebben is bekapcsolódhasson nemzetünk legjavához”

– mondta Nacsa Lőrinc.

Szerinte akinek ez értéktelen, aki megveti a népies díszt, aki megtagadja a magyar ünnepeket, az nemcsak a múltra mond nemet, hanem a magyar jövőre is.

A nemzetpolitikai államtitkár kiemelte:

A 2010-ben végrehajtott nemzetpolitikai fordulat óta Magyarország kormánya azt vallja, hogy minden magyar felelős minden magyarért.

Ez a felelősség cselekvésben nyilvánult meg, ennek a cselekvésnek az eredménye a magyarság közjogi egyesítése, a szavazati jog biztosítása a külhoni magyarság számára, és a lépésről lépésre szorosabbra fűzött nemzeti összetartozás.

„Felelősségteljes az is, ahogyan a székelyek mindenkor kiálltak és kiállnak ma is a magyarság közös érdekei mellett”

– állapította meg Nacsa Lőrinc.

Az államtitkár arra biztatta az erdélyi magyarokat: éljenek a választójogukkal és járuljanak hozzá a nemzeti összetartozás 16 éves sikertörténetének folytatásához.

Az egykori székelyudvarhelyi villanytelep magyar kormánytámogatással megvásárolt műemléképületében nemcsak az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány irodái fognak működni: ebbe az épületbe költözött a hivatásos Udvarhely Néptáncműhely is, amelynek próbatermében szinte napi rendszerességgel szerveznek táncházat mind a gyerekek, mind a felnőttek számára.

MTI/Felvidék.ma

