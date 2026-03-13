Megújul Kékkő vára és a barokk kastély egyik szárnya

A Nagykürtösi járás területén található Kékkő várának a felújításán gőzerővel dolgoznak: megújul a régi vár architektúrája, valamint a barokk kastély nyugati szárnya is. Erről Helena Ferencová, Szlovák Nemzeti Múzeum – Bábszínházi Kultúrák és Játékok Múzeumának igazgatója tájékoztatott.

A régi vár architektúrája a XIX. századi romantikus kert hangulatát idéző formát kap. A területet információs rendszerrel is kiegészítik, ami bemutatja a vár történetét, a felújítás folyamatát, valamint a régészeti kutatások eredményeit. Az igazgató tájékoztatása szerint jelenleg már megkezdődött a vár ezen részének felújítása és látogathatóvá tétele.

A munkálatok keretében felújítják a kastély nyugati szárnyát, az udvart és a Szent Anna-kápolnát is. A projekt részét képezik a kastély északi és keleti szárnyának második emeletén végzett restaurátori munkák is. Ezekben a terekben modern, interaktív kiállítások kapnak majd helyet.

A nyugati szárny és az udvar rekonstrukciója magába foglalja a tetőfedés cseréjét, valamint a tetőszerkezet megerősítését. Eltávolítják a külső és belső cementvakolatot, amelyet hagyományos mészvakolattal váltanak fel. Kicserélik a padlózatot, felújítják a barokk ablakokat és ajtókat, továbbá új korlátot is elhelyeznek. Az épület ezen részének tetőterét munkaeszközök tárolására alkalmas raktárrá alakítják.

A szárny földszintjén várbüfé működik majd.

„A szárny másik részének tetőterében két irodahelyiséget és a Szlovák Nemzeti Múzeum munkatársai számára kialakított szakmai könyvtár egy részét helyezzük el”

– magyarázta az igazgató. Az udvaron eltávolítják a betonburkolatot, amelyet térkővel, füves felületekkel és kerti bútorokkal kombinált kialakítás vált fel. A munkálatok részeként korhű udvari világítást is telepítenek. A beruházás teljes értéke 5 956 132 euró.

Az építési munkálatok megkezdése előtt az adminisztratív helyiségeket és a könyvtárat is át kell költöztetni, valamint be kell csomagolni és át kell helyezni a kastély nyugati szárnyában található raktárban őrzött gyűjteményi tárgyakat.

„A múzeum szokásos működése azonban továbbra is biztosított lesz, a tárlatvezetéseket és a turisták fogadását is megszervezzük”

– erősítette meg az igazgató, hozzátéve, hogy a jövőben is rendeznek programokat.

A költöztetés a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás ideje alatt történik meg. A múzeum ideiglenes helyiségeit Kékkőn biztosítják. A tervezett felújítás közbeszerzési kiírója a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma.

A kékkői vár a „Az állami tulajdonban lévő nemzeti kulturális műemlékek megújítása” elnevezésű nemzeti projekt részét képezi. A beruházást az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból, valamint a Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből finanszírozzák.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk