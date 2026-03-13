Korlátozta a vágsellyei Duslo az ammóniagyártást, a műtrágyagyártást még nem

Korlátozta a vágsellyei Duslo vegyi üzem az ammóniagyártást, mivel a közel-keleti helyzet miatt jelentősen drágult a földgáz. Az ammóniagyártás visszafogása egyelőre nincs hatással a műtrágyagyártásra – erősítette meg a TASR hírügynökségnek Silvia Karásiková, a cég személyzeti igazgatója.

Hozzátette, a földgáz ára teszi ki a gyártási költségek legnagyobb részét.

„A közel-keleti államok jelentős műtrágyagyártók, ezért várhatóan jelentősen emelkedni fog a műtrágya ára. Ha a piac nem tudja beépíteni a magasabb árakat, az negatív hatással lesz a termelésre.”

Mivel a közel-keleti politikai és hadászati helyzet kiszámíthatatlan, a Duslo további intézkedéseket fogadhat el, attól függően, hogyan alakul és meddig húzódik el a konfliktus, tette hozzá Karásiková azzal, hogy a jelenlegi korlátozás nincs hatással az alkalmazottak munkaidejére.

TASR/Felvidék.ma