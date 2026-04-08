Márciusban közel százötven földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium, Facebook)

Márciusban 146 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Az intézmény szerdán a Facebook-oldalán azt írta:

márciusban 43 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban.

Hozzátették: a hónap során két, a lakosság által is észlelt földmozgás történt: március 10-én 9 óra 2 perckor egy 3,0 magnitúdójú, majd 21 óra 39 perckor egy 2,7 magnitúdójú földrengés volt Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre északra.

MTI/Felvidék.ma

