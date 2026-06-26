Szlovákia mentőcsapatot küld a földrengés sújtotta Venezuelába. A csapatot 15 tűzoltó, négy kutyavezető és két keresőkutya alkotja, emellett két tonna felszerelést is magukkal visznek – tájékoztatott közösségi oldalán Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter.

Venezuelában két erős földrengés pusztított csütörtökre virradó éjszaka. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengések következtében a halálos áldozatok száma péntekre 589-re emelkedett – közölte Delcy Rodríguez ideiglenes elnök. A korábbi mérleg még 235 halálos áldozatról szólt. A sérültek száma megközelíti a háromezret, több tucat embert sikerült kimenteni.

A legnagyobb károkat az ország északi részén fekvő La Guaira államban, valamint a Caracastól északra található tengerparti térségben jegyezték fel. A Carabobo állambeli Morón közelében, az epicentrum térségében házak omlottak össze, a lakosok víz és áram nélkül maradtak.

„Kimentjük azokat az embereket, akik csapdába estek. Fáradhatatlanul dolgozunk ezen” – jelentette ki Rodríguez az áldozatok számáról szóló frissített tájékoztatáskor.

A médiában a mostani földrengéseket Venezuela elmúlt több mint száz évének legerősebb rengéseiként emlegetik. Az amerikai geológiai szolgálat becslése szerint a halálos áldozatok száma meghaladhatja a tízezret. Az eltűnt személyek felkutatására létrehozott weboldalon csaknem 50 ezer ember neve szerepel.

SZE/Felvidék.ma/TASR