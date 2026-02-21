Home Itt és Most Földrengést észleltek a Csallóközben
Földrengést észleltek a Csallóközben

Fotó: Szőke Péter, BM OKF

Nyugat-Szlovákiát szombat délután 4,3-as erősségű földrengés rázta meg, a kezdeti adatok 4,6-os erősségűt mutattak. Az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) a honlapján jelentette ezt.

Kristián Csicsay, a Szlovák Tudományos Akadémia szeizmológiai osztályának vezetője is megerősítette a földrengés hírét a TASR-nek. Hozzátette,

hogy az epicentrum a szlovák-magyar határon volt, körülbelül két kilométerre Somorjától.

Az EMSC honlapja a földrengésmérés helyét olyan koordinátákkal jelölte meg, amelyek a Somorja melletti Kyselica falu közelében található mezőre vonatkoznak. A korábbi adatok a bősi vízműre vonatkoztak. Az EMSC szerint a földrengés közép-európai idő szerint 13.44 perckor 13 kilométeres mélységben volt.

Csicsay a TASR-nek elmondta, hogy az automatikus műszerekkel mért adatokat még egy szeizmológusnak kell felülvizsgálnia.

A rengések körülbelül tíz másodpercig voltak intenzívek. A rengéseket Pozsonyban is érezni lehetett. Az emberek érezték, hogy remegnek a kanapéik, íróasztalaik és monitoraik. A tűzoltók megerősítették a TASR-nek, hogy a bejelentések alapján felmérést végeznek Somorja környékén.

A földmozgást Magyarországon is észlelték Mosonmagyaróvár környékén, a szlovák-magyar határon szombat délután, amelyet a magyarországi lakosság széles körben érzett

– tudatta a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook-oldalán.

A bejegyzésben azt írták,  hogy dolgoznak az adatok manuális értékelésén, hogy pontos információkat adhassanak a földrengés helyéről, mélységéről és magnitúdójáról.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a földrengéssel összefüggésben nem kaptak bejelentést.

TASR/MTI/Felvidék.ma

