Brüsszelben nem tétlenkednek, késedelem nélkül benyújtották a számlát

Miután az Európai Bizottság számára a lehető legkedvezőbb eredménnyel zárult a magyarországi választás, rögtön a tárgyra tértek, s a Tanú című filmből elhíresült mondás alapján – Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit – haladéktalanul be is nyújtották a magyarországi választásba fektetett igyekezetükért a számlát.

Brüsszel feltételei között szerepel úgymond az Ukrajnával való viszony rendezése (esetleg Zelenszkij kívánságára nyilvános Canossa-járással és az ukránoknak való hálálkodással) és a migránspaktum elfogadása, azaz a migránsok beengedése is. A feltételek teljesítéséhez kötik a Tisza-kormány számára a befagyasztott, mintegy 35 milliárd eurót kitevő uniós források felszabadítását, melyre csak akkor kerülhet sor, ha az új kormány haladéktalanul végrehajtja a Brüsszel által elvárt reformokat és külpolitikai irányváltást.

A Financial Times arról számolt be, hogy az Európai Bizottság azonnali lépéseket vár az új magyar vezetéstől, különösen az Ukrajnával való viszony rendezése (félreértés ne essék, a Barátság kőolajvezeték újraindításáról nem esett szó), valamint a befagyasztott uniós források feloldásához követelt reformok terén.

Emellett elvárják, hogy a Tisza-kormány oldja fel az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomag vétóját, s támogassa az Oroszország elleni újabb szankciókat. Az egyik legégetőbb pont az uniós bíróság migrációs döntésének végrehajtásához kapcsolódik, mely szerint a magyar menekültügyi szabályozás sérti az uniós jogot. Emiatt Magyarország napi 1 millió eurós bírságot fizet, melynek összege immár megközelíti a 900 millió eurót, ezt Brüsszel automatikusan levonja a támogatásokból.

Amennyiben az új kormány teljesíti a feltételeket, megnyílhatnak a források (feltéve, ha közben nem adják oda azokat is az ukránoknak), melyekért azonban nagy árat fizet az ország, ellenkező esetben viszont Brüsszel fenntartja a pénzügyi nyomást.

A külpolitikai irányváltás szintén napirenden van. Magyar Péter már jelezte az ország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, a „fékek és ellensúlyok rendszerének” helyreállítását, valamint az Európai Unióhoz és a NATO-hoz fűződő kapcsolatai erősítését. A kampányában tett nyilatkozatok alapján feltétlen lojalitást ígért Brüsszelnek többek között a genderkérdésben, s kijelentette, teljes mértékben elkötelezett az európai irányvonal mellett (minden bizonnyal jelentsen ez bármit és járjon bármilyen következményekkel a magyar nép számára).

De természetesen nem késlekedett követeléseivel Zelenszkij sem,

az ő elvárásai közé tartozik első körben Ukrajna európai uniós tagsága ügyében a magyar blokád feloldása, az EU Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagjának elfogadása, valamint egy 90 milliárd eurós makrofinanszírozási hitel támogatása Ukrajna számára, és mintegy hab a tortán az ukrán állami Oscsadbank Magyarországon március 6-án elkobzott pénzeszközeinek visszaszolgáltatása is.

Nos, a nép választott, s ha kiábrándító lesz is az ébredés, ahogy mondani szokás, a pénztártól való távozás után reklamációnak már nincs helye.

NZS/Felvidék.ma