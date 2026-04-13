Blaha Lujza életére és örökségére emlékeztek szülővárosában

Ünnepi megemlékezésre gyűlt össze Rimaszombat és a járás kultúraszerető közönsége, hogy fejet hajtson Blaha Lujza alakja és munkássága előtt halálának centenáriumi évében.
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya Blaha Lujza, a „nemzet csalogánya“ halálának 100. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartott 2026. április 9-én 16.30 órai kezdettel Rimaszombatban, Blaha Lujza Fő téri szobránál. Ünnepi beszédet Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke mondott. Közreműködött Mács Zoltán Pósa Lajos versével, valamint a Blaha Lujza Vegyeskórus Sósik Szilárd karnagy vezetésével, akik Kodály Zoltán Szépszavú múzsa művét, Tóth Árpád Ki énekel nem fél versét és Daróci Bárdos Tamás Muzsikus dalát adták elő.
A műsor közben az esőfelhők mögül a megemlékezőkre kiragyott a nap, és meleg sugarával megsimogatta az arcokat.
Koszorút helyeztek el a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete és a Blaha Lujza Vegyeskórus, Magyar Szövetség Rimaszombati Járási Elnöksége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Területi Választmánya, a Tompa Mihály Alapiskola, a Rimaszombati Református Egyházközség, a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat, a Csemadok Tamásfalvai Alapszervezete, a Csemadok Nagybalogi Alapszervezete, a Rákóczi Szövetség Gömörben, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete és a Lidike Kft. képviselői. A közreműködőknek, a koszorúzóknak és a megemlékezőknek Albert Éva, a területi választmány alelnöke mondott köszönetet.
Az ünnepi megemlékezés után a Rákóczi Szövetség Gömörben szervezésében a Déryné Határtalan Program keretében bemutatták Pataki Szilvia színművésznő előadásában a „Blaha Lujza és a piros bugyelláris“ című zenés előadást.
Blaha Lujza szobra nemcsak a múltat őrzi, hanem a jövőnek is üzen
Agócs Ildikó, az emlékező ünnepséget rendező Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke emelkedett hangnemben idézte fel a művésznő életművét és szimbolikus jelentőségét, miközben a magyar kultúra, a közösséghez tartozás és az összetartozás értékeit hangsúlyozta.
Az emlékbeszéd nem csupán tiszteletadás volt, hanem egyben üzenet is, hogy a magyar kultúra és ez a közös örökség időtálló erő, amely ma is képes összekötni és megerősíteni a gömöri közösséget.
Blaha Lujza a magyar színházi élet kiemelkedő alakja volt, akinek munkássága a színpadon és azon kívül is jelentős hatást gyakorolt. Hangja és művészete egyszerre közvetítette a magyar nép érzelmeit, örömét és bánatát. Mosolya és jelenléte emberi derűt sugárzott, amely sokak számára jelentett kapaszkodót.
Művészi tevékenységével a közösséghez tartozás fontosságát képviselte, és azt az üzenetet közvetítette, hogy a kultúra nem luxus, hanem a lelki élet része.
„Száz év távlatából is érezzük, hogy Blaha Lujza nem múlt el. Itt van velünk minden olyan pillanatban, amikor közösen éneklünk, amikor színházba megyünk, amikor megéljük a magyar kultúra sokszínűségét és gazdagságát. Itt van velünk Rimaszombat utcáin, ahol születésének emlékei visszhangzanak. Itt van velünk ebben a szoborban, amely nemcsak a múltat őrzi, hanem a jövőnek is üzen. Ápolni kell azt, ami összeköt bennünket. A nyelvet, a kultúrát, a közösséget.
Ma, amikor megemlékezünk róla, valójában azt ünnepeljük, hogy a művészet képes túlélni az időt. Hogy egy ember hangján 100 év múltán is megszólít, hogy a nemzet csalogánya ma is énekel. Bennünk, általunk, mindazokban, akik őrzik és továbbadják örökségét.
Kedves emlékezők! Hajtsunk ma fejet Blaha Lujza előtt, de vigyük magunkkal azt a fényt is, amelyet ránk hagyott. Legyen ez a nap nemcsak emlékezés, hanem megerősítés, hogy a kultúra él, amíg mi éltetjük. Hogy a közösség erős, amíg mi összetartunk. És hogy a dal soha nem halkul el, amíg van, aki tovább énekelje” – mondta Agócs Ildikó, Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke.
Pataki Szilvia Blaha Lujza szerepében lépett színpadra
A koszorúzási ünnepséget követően mindenki átérezhette, hogy a dal ma is él. A Rákóczi Szövetség Gömörben szervezésében a Déryné Határtalan Program keretében a Gömör-Kishonti Művelődési Intézet (egykori Iparoskör) színháztermében telt ház előtt mutatták be a Blaha Lujza és a piros bugyelláris – egy szerelem története című darabot.
Pataki Szilvia a Felvidék.má-nak elmondta, nem először járt Gömörben, és már az első alkalom, a nagybalogi fellépés is maradandó élményt jelentett számára az itteni közönség miatt.
A mostani fellépés is több szempontból különleges volt. Blaha Lujza 100 éve halt meg, és a darabot Budapesten, a Karinthy Színházban pont a halála napján, január 18-án mutatták be először. Épp itt, Rimaszombatban volt ennek a darabnak az első tájelőadása, a Déryné Határtalan Program viszont ezzel a rimaszombati előadással érkezett a 100. állomáshoz.
„Ezek a mágikus számok és érdekes összefüggések nekem nagyon tetszenek” – mondta Pataki Szilvia, majd a fogadtatásról külön is szót ejtett: a közönség szeretete, a vendéglátás melegsége és a vastaps mind mélyen megérintették. Mint mondta, örömmel térne vissza harmadszor is, ha adódik rá lehetőség.
A Piros bugyelláris című művet idén 130 évvel ezelőtt vitte színre Blaha Lujza, s épp akkor vált tagjává a Pósa Lajos Asztaltársaságnak is. Erre is emlékeztek a nemesradnóti Lidike Kft. által készített alkalmi kiállításon, melyet a színházi esten tekinthettek meg az érdeklődők.
Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma