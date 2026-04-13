Négy évtized impressziói

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A fenti címmel nyílt meg április 13-án az ipolyszakállosi Németh Árpád fotókiállítása az ipolysági Simonyi Lajos Galériában.  A bemutatott fotográfiák az elmúlt mintegy negyven év termései.

Mint a megnyitón elhangzott:

alkotásaiban az emberség, az emberi jelenlét és az arra való érzékenység minden esetben meghatározó erővel bír.

A tárlat anyagát három tematikus egységbe rendezték: tájkép, képpár – diptichon, dokumentum. A dokumentumfotográfiák emberi sorsokat és meghatározó pillanatokat rögzítenek. A jelenlét tisztasága jellemzi ezen fotóit  – szögezték le a megnyitón. A képeket a szenvedély mellett a részletek iránti érzékenység, sajátos egyéni látásmód jellemzi. A képpárok a hasonlóságra, vagy éppen az ellentétekre építenek, s mindezzel meglepő jelentéstartamot hoznak létre. A tájképek lírai, olykor balladai hangulatot hordoznak.

A bemutatott fotókon feltűnik Ipolyszakállos, Selmecbánya, Visegrád és a horvát történelmi városközpont egyaránt. Németh Árpád napjainkban is előszeretettel készít analóg fotókat. Ezek közelebb állnak hozzá, mint a digitális technika. A magát amatőr fotósnak tartó Németh Árpád tavaly nyáron a lévai Barsi Múzeum Nécsey Galériájában mutatkozott be első alkalommal önálló tárlatával.

A megnyitón a zselízi Franz Schubert Vegyeskar működött közre.  A tárlat április 30-ig tekinthető meg a Simonyi Lajos Galériában.

A szerző felvételei. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

