Kínai kutatók az immunrendszer öregedését lassító tényezőt azonosítottak

Kínai kutatók új módszert dolgoztak ki az emberi immunrendszer öregedésének mérésére, és egy olyan kulcsfontosságú tényezőt is azonosítottak, amely lassíthatja ezt a folyamatot – számolt be a kínai állami média.

A kutatást a Kínai Tudományos Akadémiához tartozó intézetek, valamint a Vencsou Orvostudományi Egyetem egyik kórházának szakemberei vezették. Eredményeiket az Immunity című tudományos folyóiratban publikálták.

A vizsgálat során 230 egészséges ember vérmintáját elemezték, csaknem hat évtizedet átfogó életkori skálán. A kutatók mintegy 1,2 millió immunsejtet térképeztek fel, és 24 különböző sejttípust azonosítottak.

Az így nyert adatok alapján alkották meg az úgynevezett „emberi immunöregedési órát” (Human Immune Aging Clock, HIAC), amely átlagosan 5,66 éves eltéréssel becsüli meg az immunrendszer biológiai korát.

Az eredmények szerint az immunrendszer öregedésének egyik legérzékenyebb mutatói a T-sejtek. Az életkor előrehaladtával csökken az új fertőzések elleni védekezésben kulcsszerepet játszó naiv T-sejtek száma, miközben nő az elöregedett, kimerült sejtek aránya.

A kutatók egy fontos fordulópontot is azonosítottak: az immunrendszer öregedése nagyjából 40 éves kor körül gyorsul fel.

A vizsgálat külön kiemelte a RUNX1 nevű tényező szerepét, amely hozzájárul a T-sejtek „fiatalon tartásához”. Ennek szintje az életkorral csökken, laboratóriumi kísérletek pedig azt mutatták, hogy pótlása visszafordíthatja az idősebb sejtek öregedésének egyes jeleit. Az eredményeket egérkísérletek is alátámasztották.

A kutatók szerint a RUNX1 lehet az első olyan sejten belüli tényező, amely terápiás célpontként is szóba jöhet a T-sejtek öregedésének lassításában, és új távlatokat nyithat az időskori immunrendszer megerősítésében.

