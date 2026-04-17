Gašpar összeesküvés-elméletnek nevezte a migránsokkal kapcsolatos állításokat

Tibor Gašpar (Smer-SD), a parlament alelnöke összeesküvés-elméletnek nevezte az ellenzéknek azt az állítását, hogy a legutóbbi parlamenti választás előtt szervezetten szállították a migránsokat a szlovák határra.

Kijelentette, arról nem tud nyilatkozni, hogy Magyar Péter magyar miniszterelnök-jelölt kijelentései a fantázián alapulnak-e, vagy az Orbán Viktor jelenlegi magyar miniszterelnökkel szembeni politikai kritikán – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Gašpar.

„Abszurdnak tartom, hogy valaki ilyen összeesküvés-elméletet sző, és arról kezd beszélni, hogy ez egy Robert Fico és Orbán Viktor közötti megállapodás volt. Bátorság és humorérzék kell ahhoz, hogy valaki ilyen összeesküvés-elmélettel álljon elő”

– mondta Gašpar, és megerősítette azt is, hogy a Smer-SD migrációellenes politikája változatlan és világos. „Mindig meg fogjuk védeni Szlovákiát az illegális migrációtól, amely veszélyezteti Szlovákia biztonságát, és kárt okoz az ország gazdaságának” – jelentette ki, és hozzátette, a Smer-SD 2015-ben is így tett.

Megjegyezte, hogy Robert Fico miniszterelnök (Smer-SD) 2015-ben is ellenezte az illegális migránsok befogadását előíró döntéseket. Rámutatott arra is, hogy

2022-2023-ban, az akkori kormány idején körülbelül 60 ezer migráns érkezett illegálisan Szlovákiába.

Azt mondta, nevetségesek az ellenzék Magyar kijelentéseivel kapcsolatos lépései, legyen szó a védelmi bizottság ülésének összehívásáról, vagy arról, hogy büntetőfeljelentést tesznek egy kormánytisztviselő ellen amiatt, hogy egy külföldi hatalom képviselőivel együttműködve a 2023-as parlamenti választások előtt szándékosan migránsokat szállítottak az országba.

