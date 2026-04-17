Babiš: Prága mindent megtesz a NATO-val szembeni vállalásai teljesítése érdekében

A cseh kormány fontosnak tartja és kiemelten kezeli az ország védelmi képességeinek megerősítését, a NATO-val szembeni vállalásait, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy teljesíteni tudja ezeket – jelentette ki Andrej Babiš cseh miniszterelnök csütörtökön este Prágában, miután Mark Rutte NATO-főtitkárral tárgyalt.

Babiš kormányát az utóbbi hetekben nyílt

bírálatok érték, mert az idei költségvetésben a bruttó hazai terméknek (GDP) kevesebb mint két százalékát fordítaná a védelemre.

Rutte prágai látogatásának is ennek a megvitatása volt az egyik célja – írta a ČTK hírügynökség.

A kormányfő azt állítja: a probléma abból adódik, hogy a felek eltérő adatokkal dolgoznak, ezért a NATO és a cseh védelmi tárca szakértői még a szervezet júliusi ankarai csúcstalálkozója előtt találkoznak, hogy megvitassák a helyzetet. „Fontos, hogy kölcsönösen megismerjük, mik az elvárásaink és a lehetőségeink” – mondta Babiš sajtótájékoztatón.

„A védelmi kiadások azért fontosak, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezzünk a lakosság biztonságának megerősítésére” – jelentette ki Rutte. Hozzátette: természetesen tudja, hogy ez nem egyszerű, de a biztonság a prosperitás alapja.

Az előző, Petr Fiala vezette jobboldali kormány kötelezte magát, hogy Csehország 2035-ig a GDP 3,5 százalékára emeli védelmi kiadásait, további 1,5 százalékot pedig az ezzel szorosan összefüggő területekre fordít.

Az idei évre a Fiala-kabinet 21 milliárd koronával (315 milliárd forint) többet tervezett, ami a GDP 2,35 százaléka lett volna.

Babiš kormánya elutasítja ezt a kötelezettséget. A védelmi tárca az idei évre 155 milliárd koronát (2325 milliárd forint) kapott, ami a GDP 1,7 százaléka. További összegeket más tárcák kiadásaiból csoportosítanak át.

A kormányfő szerint ezért az idei védelmi kiadás a GDP 2,1 százaléka lesz, és ez az ország mai helyzetében a lehető legnagyobb megengedhető összeg. A kormányfő ismételten hangoztatta, hogy a NATO-csúcson képes lesz elmagyarázni a helyzetet a szövetségeseknek.

A jelenleg Argentínában tartózkodó Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerdán újságíróknak nyilatkozva azt mondta: a NATO-főtitkár a csúcstalálkozók előtt általában azokat az országokat keresi fel, amelyekkel valamilyen problémák vannak.

MTI/Felvidék.ma