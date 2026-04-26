Megtámadták Ján Ferenčák parlamenti képviselőt, az elkövető fejbe ütötte

Szombaton fizikai támadás érte Ján Ferenčák független parlamenti képviselőt, Kézsmárk polgármesterét, aki szerint az eset a lánya jelenlétében történt. A támadó fejbe ütötte őt – erről Ferenčák vasárnap, a JOJ 24 televízió Politika 24 című vitaműsorában beszélt.

A képviselő elmondása szerint nem ismeri az elkövetőt. Úgy írta le, mint egy erős testalkatú férfit, aki hátulról támadt rá.

„Fejre mért ütéssel támadtak rám. Elestem, és talán ha nem esem el, a támadás folytatódott volna. Amikor felálltam, vérzett a fejem, szédültem, és láttam, ahogy ez a személy visszamenekül abba a helyiségbe, ahol éppen véget ért egy rendezvény” – mondta Ferenčák, hozzátéve, hogy azonnal értesítette a rendőrséget.

A képviselő azt is közölte, hogy fontolóra veszi valamilyen védelem igénybevételét. A támadás ügyében szerinte már büntetőeljárás zajlik. Arra számít, hogy az elkövetőt felkutatják, és kiderül, ki bízta meg, illetve mi volt a szándéka és célja.

Ferenčák sérülései miatt sürgősségi ellátásra szorult. Mint mondta, további orvosi vizsgálatokat javasoltak számára, mivel továbbra sincs rendben az állapota.

A képviselő korábban többször azt állította, hogy Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter a rendőrségi ellenőrző szolgálaton keresztül rendelte el az ő kriminalizálását. A szombati támadást megfélemlítésként értékelte.

Šutaj Eštok kizárta a politikai indítékot

Az ügyre reagált Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke is, aki kizárta, hogy Ján Ferenčák szombati megtámadása mögött politikai indíték állna. A belügyminiszter az STVR O 5 minút 12 című vasárnapi vitaműsorában azt mondta, garantálja, hogy a rendőrség alaposan kivizsgálja az esetet.

„A rendőrség minden erőszakos ügyet kivizsgál. Politikusként elítélek minden erőszakot, akár ellenzéki, akár koalíciós szereplő ellen irányul. Számomra Ferenčák úr lezárt fejezet” – fogalmazott Šutaj Eštok.

