Komárom város ünnepnapján, április 26-án Dél-Komárom és Észak-Komárom képviselő-testülete közös ülésen köszöntötte a város idei díjazottjait. Az elismerések olyan személyiségeknek és közösségeknek szóltak, akik munkájukkal, életútjukkal és szolgálatukkal Komárom jó hírnevét, szellemi és közösségi erejét gyarapítják.

A Komáromi Napok keretében tartott közös ünnepi ülésen idén is átadták Komárom legrangosabb városi díjait. Az eseményen elsőként Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere mondott köszöntőt, aki beszédében a közös ünneplés, az emlékezés és az összetartozás jelentőségét hangsúlyozta.

Mint fogalmazott, vannak pillanatok, amikor újra és újra fel kell tenni a kérdést: mit jelent magyarnak lenni a mai világban, mit jelent együtt ünnepelni, és hogyan tudjuk méltó módon megjeleníteni közös értékeinket. Utalt arra is, hogy Komárom történelmében mélyen jelen vannak azok a sorsok, amelyek a kitelepítésekhez, az elszakítottsághoz és a szülőföldhöz való ragaszkodáshoz kapcsolódnak. Éppen ezért – hangsúlyozta – különösen fontos, hogy a két város közösségei együtt ünnepeljenek, együtt emlékezzenek, és továbbadják mindazt, ami összeköti őket.

Az ünnepi testületi ülésen elsőként a dél-komáromi képviselő-testület által hozott határozatok értelmében osztották ki a díjakat. Díszpolgári címet kapott Mikolasek Sándor, az idén fél évszázados Komárom – Komárno utcai futóverseny egyik ötletgazdása és szervezője, valamint Szekeres györgy fogorvos.

Komárom Városért Emlékérmet kapott Arlett Tamás, az Endresz Csoport Egyesület elnöke, Filep Imre, a Tempo Karate Sportegyeseület elnöke, Janka Ferenc, a Szőnyért Cselekvők Közössége (SZŐCSKE) elnöke, Sólymos Márta belgyógyász, Tokár László gasztroenterológus valamint Bodó Zsuzsa és Szabó Gyula zenészek.

Polgármesteri díjban részesült a Komáromi Városi Sportegyesület Természetjáró Szakosztálya, illetve a Past Vibes Street Band zenekar.

Ezt követően a dél-komáromi képviselő-testület határozatai alapján odaítélt díszpolgári címeket és városi elismerések átadása után került sor Észak-Komárom díjazottjainak méltatására is.

Polgármesteri díjban részesült Fekete Éva és Fekete Vince zenepedagógus-zenész házaspár, akik 34 éve tanítják a komáromi Művészeti Alapiskola növendékeit. Fekete Éva furulyát, fuvolát és kamarazenét oktat, növendékeit zongorán is rendszeresen kíséri, így a felkészüléstől az előadásig végig együtt éli meg velük a zenei munkát. Fekete Vince hegedű- és vonós szakos tanárként dolgozott, 1999-től igazgatóhelyettesként, majd 2002 és 2013 között igazgatóként irányította az intézményt. Nevéhez kötődik a MUSICA IUVENALIS kamarazenekar megalapítása is. A házaspár a komáromi kulturális és egyházi életnek is aktív szereplője: hangversenyeken, tárlatnyitókon, ünnepi alkalmakon és kórusok mellett is évtizedek óta szolgálják a közösséget.

Szintén Polgármesteri díjat vehetett át Martin Kučera, a Helios fotoklub meghatározó tagja és pénzügyi vezetője. Gyermekkora óta a fényképezés vonzásában él: előbb édesapját és bátyját figyelte, majd a családi sötétkamrában sajátította el a képkészítés alapjait. Fotográfusi munkásságát hazai és nemzetközi elismerések kísérik, a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség Artist FIAP és Excellence FIAP címmel ismerte el. Több műfajban alkot, különösen a tájképfotózás áll hozzá közel. Képsorozatokat készített többek között a Dolomitokban, Norvégiában és Izlandon, de megörökítette a Tátrát, a Zsitva vidékét, Martos környékét, a Nagyléli-szigetet és természetesen Komáromot is.

Polgármesteri díjban részesült a TANDEM n.o. is, amely 2009 óta végez fejlesztő és képző tevékenységet. A szervezet neve egyben értékvállalás is: tudatos, alternatív, nem formális, dinamikus, emberközpontú és megerősítő szemléletet képvisel. Tréningeket, műhelymunkákat, tanácsadást és előadásokat szerveznek, foglalkoznak pályaválasztási tanácsadással, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásával, egyetemisták karriertámogatásával és pedagógusok továbbképzésével is. Népszerűek csapatépítő, konfliktuskezelő, önismereti és mentálhigiénés programjaik, valamint a Virtuális Intim Zóna nevű internetbiztonsági képzésük. A díjat többéves, az oktatást és nevelést segítő kiemelkedő szakmai tevékenységükért kapták.

Pro Urbe díjat kapott Fekete István, aki 1945-ben született Komáromban, és egész szakmai pályafutása a vízügyhöz kötődött. 1968-ban kezdett dolgozni a járási víz- és csatornaműveknél, majd annak jogutód szervezeteinél tevékenykedett egészen nyugdíjba vonulásáig. Dolgozott víz- és csatornamesterként, részlegvezetőként, műszaki és termelési igazgatóhelyettesként, később pedig kilenc éven át igazgatóként vezette a városi vízközmű-vagyont kezelő társaságot. Tevékenysége idején Komárom és a járás víz- és csatornahálózata jelentős korszerűsítésen ment keresztül. Közéleti szerepvállalása is meghatározó volt: 1989 után két választási cikluson át városi képviselőként és a környezetvédelmi bizottság elnökeként dolgozott. Emellett 25 éven át vezette a komáromi vízilabdaklubot, amely irányítása alatt jelentős utánpótlássikereket ért el.

Ugyancsak Pro Urbe díjban részesült MUDr. Gustáv Škodáček, Komárom szülötte, a város és a régió egészségügyi ellátásának meghatározó alakja. A Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát, majd a komáromi kórház sebészeti osztályán kezdte meg pályafutását. 2001-ben nevezték ki főorvosnak, ezt a tisztséget 2025 végéig töltötte be. Huszonöt éven át biztosította a sebészeti ellátás magas színvonalát, és jelentős szerepet vállalt a modern műtéti technikák, különösen a gyermeksebészeti és onkosebészeti laparoszkópos beavatkozások bevezetésében. Pályafutásának egyik fontos állomása az egynapos sebészeti osztály létrehozása volt. Munkáját korábban több rangos szakmai elismeréssel is jutalmazták, 2026 januárjától pedig az AGEL Komárom Kórház sebészeti és intenzív ellátási osztályának helyettes főorvosaként dolgozik.

In memoriam Pro Urbe díjat adományoztak Hites Kristófnak, eredeti nevén Hrotkó Endrének, aki 1913-ban született Csicsón. A komáromi bencés gimnáziumban érettségizett, majd belépett a Szent Benedek rendbe, 1938-ban pappá szentelték. 1943-ban tért vissza a komáromi gimnáziumba latin-magyar szakos tanárként. Hivatalosan mindössze egy évig taníthatott, mivel a háború utáni időszakban rendelettel megszüntették a szlovákiai német és magyar nemzetiségek iskoláit. Hites Kristóf ennek ellenére közel három éven át titokban működtette a bencés gimnáziumot, hogy az utolsó diákok is eljuthassanak az érettségiig. Később el kellett hagynia szülőföldjét, az Egyesült Államokba emigrált, ahol évtizedeken át segítette az ottani magyar közösségeket. A díjat a komáromi oktatásban és közéletben betöltött meghatározó szerepéért kapta. A díjat a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium igazgatója, Tóth István Kelemen perjel vette át.

Komárom városa Díszpolgári címet adományozott Prof. Dr. Maurovich Horvat Pálnak, aki 1978-ban született Komáromban, gyermekkorát Dunamocson és Komáromban töltötte, és a Selye János Gimnáziumban érettségizett. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen summa cum laude minősítéssel szerzett orvosi diplomát, tanulmányai során többek között Cambridge-ben, Berlinben, Stockholmban, Uppsalában és a Harvard Egyetemen is tapasztalatot szerzett. Később a Harvard School of Public Health karán Master of Public Health diplomát szerzett. 2019-től a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikájának igazgatója és a Radiológia Tanszék vezetőprofesszora. Kutatóként jelentősen hozzájárult a szív- és érrendszeri betegségek korai felismeréséhez, a korszerű diagnosztikai módszerek fejlesztéséhez és a személyre szabott kardiovaszkuláris rizikóbecsléshez. Több száz tudományos publikáció szerzője, munkássága nemzetközi szinten is elismert. A város díszpolgári címét az orvostudomány terén elért kimagasló eredményeiért és Komárom jó hírnevének öregbítéséért kapta.

Az idei díjazottak életútja különböző területeket ölel fel, mégis közös bennük a város iránti hűség, a szakmai igényesség és a közösség szolgálata. Komárom ünnepnapján olyan embereket és közösségeket állítottak példaként a város elé, akik munkájukkal nemcsak saját pályájukon alkottak maradandót, hanem Komárom rangját és jó hírnevét is erősítették.

Szalai Erika/Felvidék.ma