Ferenčák szerint őt már nem köti sem a koalíciós szerződés, sem a kormányprogram

Ján Ferenčák (Fotó: TASR)

A Hlas-SD-ből kizárt Ján Ferenčák parlamenti képviselő kijelentette, rá már nem vonatkozik sem a koalíciós szerződés, sem a kormány programnyilatkozata.

Ha az ellenzék kezdeményezné a Hlas-SD-elnöke, Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter leváltását, Ferenčák is megszavazná. Erről pénteken nyilatkozott a Rádio Expres adásában Braňo Závodskýnak. Azt is bejelentette, hogy ismét indul Késmárkon a polgármesteri posztért.

„Mindig egyenesen beszéltem, mindig igazat mondtam, és így is fogom végezni a munkámat. Világosan kijelentettem: maradok a parlamentben és csak azokat a törvényeket fogom támogatni, amelyek az emberek javát szolgálják”

– jelentette ki Ferenčák.

Hozzátette, már több párt is megkereste, de semmi továbbit nem árult el erről.

„Időre van szükségem, kaptam ajánlatokat, megvannak a lehetőségeim, mérlegelni fogom őket, a tisztességes embereket akarom képviselni”

– mondta azzal, hogy újonnan alakult pártok is megkeresték.

TASR/Felvidék.ma

