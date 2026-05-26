Danko szerint akkor sem buktatják meg a kormányt, ha a kormányfő nem váltja le Tarabát

Az SNS akkor sem buktatja meg a kormányt, ha a javaslata ellenére Robert Fico (Smer-SD) kormányfő nem váltja le az SNS jelöltjét, Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert. Andrej Danko parlamenti alelnök, az SNS elnöke pénteken egy munkaebéd keretében találkozni akar Tarabával.

A nemzetiek vezetője időközben átadta Ficónak a minisztere leváltásáról szóló hivatalos javaslatát. Danko ezt kedden jelentette ki a parlamentben.

Az SNS elnöke egyben megjegyezte, hogy elvárja a kormányfőtől, tartsa be a szavát, és ha a helyzetet nem sikerül szeptember végéig megoldani, Taraba már nem lesz többé miniszter.

„Hiszem, hogy szeptember 30-a nem csak egy találomra választott dátum volt, hanem egy komolyan gondolt határidő. És meglátjuk, szeptember 30-án visszatérünk az ügyhöz, és akkor fogjuk tudni kiértékelni, mi és hogyan történt, illetve betartotta-e szavát”

– jelentette ki Danko.

Szerinte a jelöltjük leváltásáról szóló javaslat már a kormányfő asztalán van. Hozzátette, hogy Peter Kotláron kívül az SNS összes képviselője aláírta. A kérdésre, hogy Kotlár miért nem írta alá a javaslatot, nem adott egyértelmű választ.

Danko a hétfői koalíciós tanács után kijelentette, ragaszkodik Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásához. Hangsúlyozta továbbá, hogy a kompromisszumok is a politika részét képzik. Elmondása szerint Tarabával eszmecserét folytattak, több alkalommal is elfogadták egymás érvelését és próbálnak konstruktívan állni a helyzethez, melyre a hét végéig politikai megoldást akarnak találni.

A kormányfő ezután kijelentette, hogy

személyi változás lesz a miniszter és a parlamenti alelnök pozícióján, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és jelöltje, Tomáš Taraba között.

Hozzátette, szeretné, ha helyreállna a bizalom, és stabil koalíciós partnerrel kormányozna. Szerinte Taraba jó miniszter, és erkölcsi dilemma elé kerül, hogy mit tegyen, ha hivatalosan is megkapja Andrej Danko SNS-elnöktől a leváltására vonatkozó javaslatot.

Taraba hétfőn a közösségi hálón jelezte, hogy lemond, ha szeptember végéig nem sikerül megállapodniuk az SNS-szel. Szerinte a hétfői találkozó Ficóval és Dankóval a kormányhivatalban konstruktív volt.

TASR/Felvidék.ma